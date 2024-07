Olimpiadi maschili nuoto, pronostico medaglia d’oro 100 metri stile libero

Olimpiadi maschili nuoto Parigi 2024, ecco il pronostico del Veggente sul vincente medaglia d’oro nei 100 metri stile libero.

Una delle battaglie più avvincenti delle Olimpiadi si terrà a La Défense Arena, dove si svolgeranno le gare di nuoto dei prossimi Giochi, tra il 27 luglio e il 4 agosto con grandi protagonisti soprattutto atleti statunitensi e australiani.

La disciplina del nuoto è presente alle Olimpiadi fin dalla sua prima edizione, ad Atene 1896. A partire dal 1908 le gare sono state disputate nelle piscine. In più di cento anni di competizioni il nuoto ha consolidato leggende e immortalato numerose imprese sportive. Nuovi capitoli di quest’avvincente storia verranno scritti a Parigi 2024.

Una delle gare più attese è quella dei 100 metri stile libero. Il favorito numero uno è il cinese Pan Zhanle che detiene il record mondiale. A seguire nelle quote dei bookmaker c’è il rumeno David Popovici.

Comparazione quota Chalmers vincente medaglia d’oro 100 metri nuoto stile libero: 8.00 GOLDBET ; N. D. SNAI; 8.00 LOTTOMATICA

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Medaglia d’oro nuovo 100 metri stile libero: occhio alla sorpesa Chalmers

Occhio però alla possibile sorpresa rappresentata da Kyle Chalmers. L’australiano li ha battuti recentemente vincendo l’oro ai Campionati del mondo dello scorso anno a Fukuoka e sta cercando di riconquistare il titolo olimpico di Rio 2016 dopo aver conquistato l’argento dietro Caeleb Dressel a Tokyo.

A livello di cronometro, nel tempo secco, Pan Zhanle e David Popovici hanno qualcosa in più e potrebbero anche riuscire a battere nuovamente il record mondiale nelle semifinali.

Quando però ci sarà in palio la medaglia d’oro sarà una vera e propria battaglia anche a livello mentale, e l’esperienza e la capacità di gestione delle forze di Chalmers potrebbe fare la differenza.

Recentemente il nuotatore australiano Kyle Chalmers ha dichiarato di essere pronto a sorprendere a Parigi: “La cosa buona è che mentalmente ed emotivamente sto molto bene, quindi sono in grado di superare le avversità e le sfide che mi sono state lanciate. E questo solo perché è successo così tante volte durante la mia carriera che ho dovuto superarle più volte”.