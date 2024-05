Lecce-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Udinese è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Il Lecce la salvezza l’ha già festeggiata sabato notte, senza scendere in campo, dopo la fragorosa sconfitta del Cagliari a San Siro contro il Milan. Servivano pochi punti ai salentini per raggiungere l’obiettivo, conseguito però ben prima del previsto: la partita casalinga con l’Udinese avrà dunque valore esclusivamente per i friulani, i quali a differenza della squadra allenata dall’ex Luca Gotti devono vincere per forza se vogliono abbandonare la zona retrocessione.

I risultati maturati in questo fine settimana hanno difatti arriso ai bianconeri, momentaneamente terzultimi. Le altre hanno tutte perso (Cagliari, Frosinone, Sassuolo, Empoli) ed in caso di vittoria al “Via del Mare” salirebbero a quota 33, uno in più di ciociari e toscani, che guarda caso l’Udinese affronterà nelle ultime due giornate di campionato. Per uscire dalla zona rossa, tuttavia, gli uomini di Fabio Cannavaro non possono più mancare l’appuntamento con i tre punti: l’ultimo successo friulano risale allo scorso marzo e da allora sono arrivati solo tre pareggi. Quelli consecutivi con Bologna e Napoli (entrambe fermate sull’1-1) sono stati utilissimi per muovere la classifica ma d’ora in poi Pereyra e compagni hanno un unico risultato a disposizione per evitare quella che sarebbe una dolorosa retrocessione. Per il Lecce invece sarà un pomeriggio di festa: una salvezza targata Gotti, che da quando ha preso il posto di D’Aversa ha perso solamente una partita in sette giornate (a San Siro contro il Milan).

Lecce-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Senza lo squalificato Piccoli, Gotti potrebbe di nuovo passare al 4-2-3-1 con Krstovic unica punta, supportata da Almqvist, Oudin e Dorgu, quest’ultimo in ballottaggio con Pierotti. In mediana la coppia Blin-Ramadani.

Nell’Udinese Pereyra partirà molto probabilmente dalla panchina: sulla trequarti si candida per una maglia da titolare Brenner, che sarà affiancato a Samardzic. A sinistra invece ballottaggio tra Kamara e Zemura.

Come vedere Lecce-Udinese in diretta tv e in streaming

Lecce-Udinese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Toccherà all’Udinese fare la partita in uno stadio dove il Lecce ha conquistato 24 dei suoi 37 punti totali ed in cui ha perso solo 5 partite su 17. I friulani saranno certamente più motivati ed è assai probabile che riusciranno a strappare almeno un punto ma non ce la sentiamo di andare contro un Lecce solidissimo e che con Gotti in panchina ha subito più di un gol solamente contro il Milan. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Dorgu; Krstovic.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1