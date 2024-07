I pronostici di sabato 27 luglio: Olimpiadi, amichevoli, e campionati minori

I pronostici di sabato 27 luglio, c’è la seconda giornata dei gironi delle Olimpiadi, tante amichevoli e partite di campionati minori.

La seconda giornata dei gironi delle Olimpiadi vede di nuovo in campo l’Argentina, che dopo l’assurda sconfitta col Marocco deve assolutamente battere l’Iraq per evitare una precoce eliminazione che avrebbe del clamoroso. Vittoria probabile anche per la Francia padrona di casa contro la Guinea e per gli Stati Uniti contro la Guinea.

Oltre alle partite delle Olimpiadi oggi ci sono tantissime amichevoli con in campo anche squadre della nostra Serie A. Manchester City-Milan e Roma-Tolosa promettono gol.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, occhio in Eliteserien a KFUM Oslo-Bodø Glimt e in Danimarca a Nordsjaelland-Midtjylland. In Svezia il Malmoe dopo la goleada messa a segno in Champions League ai danni del malcapitato Klaksvík,

Pronostici: la scelta del Veggente

• Stati Uniti vincente in Nuova Zelanda-Stati Uniti, Olimpiadi, ore 19:00

Vincenti

Argentina (in Argentina-Iraq, Olimpiadi, ore 15:00)

(in Argentina-Iraq, Olimpiadi, ore 15:00) Marocco (in Ucraina-Marocco, Olimpiadi, ore 17:00)

(in Ucraina-Marocco, Olimpiadi, ore 17:00) Malmoe (in Malmoe-Sirius, Allsvesnkan, ore 17:30)

(in Malmoe-Sirius, Allsvesnkan, ore 17:30) Francia (in Francia-Guinea, Olimpiadi, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Repubblica Dominicana-Spagna , Olimpiadi, ore 15:00

, Olimpiadi, ore 15:00 Manchester City-Milan , Amichevole, ore 00:00

, Amichevole, ore 00:00 Francia-Guinea, Olimpiadi, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

KFUM Oslo-Bodø Glimt , Eliteserien, ore 16:00

, Eliteserien, ore 16:00 Roma-Tolosa , Amichevole, ore 18:00

, Amichevole, ore 18:00 Nordsjaelland-Midtjylland, Superligaen, ore 16:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Giappone-Mali, Olimpiadi, ore 21:00