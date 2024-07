Manchester City-Milan, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici

Manchester City-Milan, test impegnativo per il nuovo allenatore Fonseca: dove vederla in diretta tv e streaming, i pronostici.

Allo Yankee Stadium di New York prende ufficialmente il via il Soccer Champions Tour 2024: cinque top club si affrontano in sei stadi degli Stati Uniti per prepararsi alla prossima stagione agonistica. Il Milan, finito il ciclo Pioli, ha scelto l’ex Roma e Lille Paulo Fonseca come nuovo allenatore, non senza scetticismo da parte di buona fetta della tifoseria rossonera.

I rossoneri, ancora un cantiere aperto anche in ottica calciomercato, debutteranno contro i campioni d’Inghilterra in carica del Manchester City. Guardiola nella scorsa stagione non è riuscito a ripetersi in Champions League e ha perso anche la finale di Fa Cup contro il Manchester United, ma si è confermato su livelli altissimi riuscendo a vincere il campionato al termine di un avvincente duello con l’Arsenal superato in volata.

Si affronteranno due squadre per lo più sperimentali e prive di tanti protagonisti. Il Milan, che deve assimilare i nuovi concetti di Fonseca, sarà senza Maignan e Theo Hernandez. Dall’altra parte out Rodri, Stones e Foden stelle della finale dell’Europeo 2024 tra Spagna e Inghilterra, ma anche Julian Alvarez impegnato con l’Argentina alle Olimpiadi dopo avere conquistato la Coppa America.

Come vedere Manchester City-Milan e le altre amichevoli dei rossoneri

Manchester City-Milan, in programma a mezzanotte tra sabato e domenica allo Yankee Stadium di New York, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di questa amichevole e di tutto il Soccer Champions Tour. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Dopo il Manchester City il Milan se la vedrà con i campioni d’Europa in carica del Real Madrid il primo agosto alle 02:30, sempre in diretta su DAZN così come Barcellona-Milan del 7 agosto alle ore 01:30. L’ultimo appuntamente prima dell’inizio del campionato di Serie A sarà quello classico col “trofeo Berlusconi”, Milan-Monza in programma il 13 agosto alle 21:00, con diretta tv in chiaro su Canale 5, e streaming gratis su Mediaset Infinity.

Il pronostico

Il Manchester City è favorito per la vittoria in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1