Pronostici Serie B 5 aprile: c’è tanto in palio nei due derby

Serie B, il Pisa ha l’opportunità di allungare sullo Spezia e consolidare ulteriormente il secondo posto. Riflettori puntati pure sui due derby.

Manca sempre meno alla fine della regular season della Serie B ’24-’25. Se da un lato la lotta salvezza si fa più agguerrita con il passare delle settimane, quella per la promozione diretta in massima serie non dovrebbe riservare grosse sorprese. Si sono ormai cristallizzate le prime due posizioni: mentre il Sassuolo è con un piede e mezzo in Serie A, con ben 17 punti di vantaggio sulla terza, il Pisa di Pippo Inzaghi ha sostanzialmente ipotecato la seconda piazza. Nello scorso weekend i toscani hanno allungato sullo Spezia, caduto in casa con il Brescia. Tutto troppo facile con il derelitto Cosenza, strapazzato 3-0 al “Marulla”.

In questo modo il Pisa si è portato a +8 sui liguri: con sette gare ancora da giocare non si può cantare vittoria, ma a meno di cataclismi saranno i nerazzurri a far compagnia al Sassuolo nel “viaggio” verso il piano di sopra, ovviamente senza dover passare dai playoff. Sfruttando l’entusiasmo per i due successi con Mantova e Cosenza, il Pisa secondo noi ha buone possibilità di battere anche il Modena: è vero, i Canarini – in questo momento a -4 dalla zona playoff – sono molto solidi e l’hanno dimostrato già all’andata rifilando una delle poche sconfitte alla squadra di Inzaghi, ma sarà complicato uscire indenni da uno stadio che traboccherà di entusiasmo per un traguardo sognato da decenni e che sembra sempre più vicino.

Tre punti alla portata anche per il Frosinone, rigenerato dall’arrivo di Paolo Bianco in panchina. I ciociari, oltre a non perdere da due mesi, sono reduci da quattro vittorie di fila, l’ultima ottenuta maltrattando la Sampdoria (0-3) a Marassi. In questo modo i giallazzurri si sono portati a +3 sulla zona playout: battendo il fanalino di coda Cosenza – i calabresi in settimana hanno richiamato Massimiliano Alvini, una vera e propria mossa della disperazione – il Frosinone potrebbe addiritura rientrare in corsa per i playoff, obiettivo che fino a poco tempo fa appariva irraggiungibile.

Le previsioni sulle altre partite

Occhi puntati pure sul derby lombardo tra Brescia e Mantova, che è anche uno scontro salvezza. Entrambe si sono riscattate nell’ultimo turno, battendo rispettivamente Spezia e Sudtirol.

Difficile individuare un chiaro favorito in una sfida così delicata, anche se il Mantova – che in classifica ha un solo punto in meno – è al terzultimo posto per rendimento esterno: leggera preferenza per le Rondinelle in una partita in cui potrebbe dominare la paura di perdere.

Discorso abbastanza simile per quanto riguarda il match tra Cittadella e Carrarese, fuori dalla zona rossa ma non fuori pericolo. I toscani, ad ogni modo, danno l’impressione di stare meglio – una sola sconfitta nelle ultime sei gare – e dovrebbero tornare dalla trasferta veneta con almeno un punto in tasca.

Deve difendere con le unghie e con i denti l’ottavo posto il Cesena di Michele Mignani, che una settimana fa non ha approfittato della sconfitta del Bari a Carrara. Per i romagnoli, che hanni un po’ rallentato nell’ultimo periodo, c’è una trasferta insidiosa a Bolzano con il Sudtirol, tornato a perdere (2-0 a Mantova) dopo 5 risultati utili. Chiudiamo con l’atteso derby campano tra Juve Stabia e Salernitana: le Vespe hanno raggiunto il Catanzaro al quinto posto grazie ai due successi su Modena e Cesena e partono leggermente favorite sui granata, la cui situazione sta diventando sempre più disperata (la Salernitana è penultima in classifica).

Serie B: possibili vincenti

Carrarese o pareggio (in Cittadella-Carrarese)

Frosinone (in Frosinone-Cosenza)

Pisa (in Pisa-Modena)

Sudtirol o pareggio (in Sudtirol-Cesena)

Le partite da almeno due gol complessivi

Pisa-Modena

Juve Stabia-Salernitana

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cittadella-Carrarese

Juve Stabia-Salernitana

Le partite da meno di tre gol complessivi

Brescia-Mantova

Sudtirol-Cesena

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Cittadella-Carrarese è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

