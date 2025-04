Roland Garros 2025: i 5 favoriti e la quota migliore per Sinner

Chi vincerà l’edizione 2025 del Roland Garros? Sono loro i 5 favoriti per il trionfo a Parigi: le quote migliori per Jannik Sinner e per gli altri.

L’assenza di Jannik Sinner non è passata affatto inosservata. Con lui fuori dai giochi – per via, come si ricorderà, della squalifica legata alla vicenda Clostebol – non c’è stato, in questi due mesi, un trascinatore assoluto, qualcuno che vincesse tutto come se fosse la cosa più facile del mondo. E dire che diversi competitor, sfruttando meglio la sua sospensione, avrebbero potuto fare grandi cose.

Come Alexander Zverev, per esempio, che avrebbe potuto colmare il divario tra sé e l’altoatesino agguantando, finalmente, il sogno di essere il primo in classifica. Peccato solo che il tedesco, all’indomani della finale degli Australian Open, non sia stato più lo stesso. Quella sconfitta l’ha turbato e, da febbraio in poi, non è mai più stato in palla come in precedenza. Non ha del tutto perso, ad ogni modo, la possibilità di sottrarre lo scettro al numero 1 del mondo, ma adesso gli servirà qualcosa in più per riuscirci. Tipo un miracolo. Dovrà imporsi al Masters 1000 di Montecarlo, ma anche ai successivi appuntamenti di Monaco di Baviera e di Madrid. Potrebbe farcela, perché no, ma se il mood sarà quello che lo ha caratterizzato nel corso degli ultimi eventi appare inverosimile che possa effettivamente centrare l’obiettivo.

Cosa è cambiato senza Jannik Sinner

Vale lo stesso discorso per Carlos Alcaraz, che dopo aver vinto a Rotterdam non ha più combinato niente di particolarmente significativo. A Indian Wells ha centrato la semifinale, ma poi si è arreso al cospetto di Jack Draper, mentre al Miami Open David Goffin l’ha messo alla porta, senza troppi complimenti, già al primo turno. Fino ad oggi, insomma, il rendimento dell’ex re del circuito Atp è stato infinitamente al di sotto delle aspettative. Tanto più se si considera che aveva detto di voler sfruttare al massimo la “lontananza” dell’amico e collega di origini altoatesine.

Com’è la situazione alle porte del Roland Garros

Il quadro, alle porte della stagione rossa, è dunque particolarmente intricato. In assenza di Sinner non sembrerebbe esserci un vero leader e chiunque, almeno teoricamente, potrebbe vincere i primi appuntamenti sul mattone tritato. Un discorso a parte va fatto, invece, per l’evento clou della parentesi che si sta per aprire, vale a dire l’edizione 2025 del Roland Garros. Per allora, infatti, la situazione sarà completamente diversa da com’è in questo preciso istante. Prima di scoprire quali siano le previsioni dei bookmaker relativamente al secondo Slam dell’anno, iniziamo col dire che il singolare maschile a Parigi si giocherà dal 25 maggio al 5 giugno. E l’attesa, manco a dirlo, è alle stelle, soprattutto perché le cose, appunto, saranno tornate alla normalità in tempo per l’appuntamento clou della stagione sulla terra rossa. Quando si accenderanno i riflettori sul XVI arrondissement della città dell’amore, infatti, Sinner sarà già bello che tornato da tempo.

Al Roland Garros il favorito è lui: lo dicono le quote

Ma chi è, vi starete legittimamente chiedendo a questo punto, il favorito per la vittoria del Roland Garros 2025? Ebbene, gli analisti sorridono senza ombra di dubbio a Carlos Alcaraz, non perché sia particolarmente in palla in questo frangente, ma perché, come si ricorderà, ha vinto l’ultima edizione dello Slam d’Oltralpe. Ed è probabile effettivamente che, alla vista della terra rossa, rinsavisca, dopo il lungo “letargo” che, inaspettatamente, si è concesso sul cemento. Sta di fatto che, per tutti i principali bookmaker, la sua vittoria appare assolutamente scontata. Quasi sicura, oseremmo dire. Il trionfo del fenomeno di Murcia a Parigi vale 2.50 volte la posta, a riprova del fatto che, per l’appunto, secondo i bookie è lui il cavallo vincente sul quale vale la pena puntare.

La quota migliore per Sinner vincente a Parigi è questa

Il secondo favorito per la vittoria del Roland Garros 2025 è Jannik Sinner, che sulla terra rossa non ha mai brillato come sul cemento ma che, in questi lunghi tre mesi, avrà certamente lavorato per colmare questo divario. Sono in tanti a pensare che lui possa farcela e anche le quote stesse, in effetti, sono rassicuranti, benché gli analisti diano priorità ad Alcaraz. Il trionfo dell’azzurro è dato, in linea di massima, a 3.50. La quota migliore è tuttavia quella di Bet365, che offre 3.75 a quanti decideranno di puntare sull’exploit del numero 1 del mondo al Roland Garros.

Occhi puntati anche su di loro

Dopo Alcaraz e dopo Sinner troviamo Novak Djokovic (5), che ha perso la finale del Masters 1000 di Miami ma che sembrerebbe essere tornato in sé. Nole è a caccia del titolo numero 100 ed è affamato come non lo era da tempo, ragion per cui potrebbe essere l’avversario da battere su quel campo a lui tanto familiare. A completare la top 5 dei favoriti ci sono Alexander Zverev (9.00) e Casper Ruud (11.00).