Roland Garros, Sinner fatto fuori: l’annuncio spiazza i tifosi

Jannik Sinner fuori anche dal Major d’Oltralpe: quello che è accaduto nelle scorse ore ha lasciato senza parole i tifosi del campione altoatesino.

Lui è da qualche parte, in Francia, ad allenarsi in vista del rientro in campo. E mentre Jannik Sinner fa il conto alla rovescia, impaziente come sarà di tornare a giocare, al Foro Italico fervono i preparativi. Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, ha assicurato che quella che sarà riservata al numero 1 del mondo a Roma sarà un’accoglienza coi fiocchi. Un tributo di quelli che si rendono solo agli atleti più grandi, cosa che lui, di sicuro, è.

L’intenzione, ha spiegato il “boss” della Fitp, è quella di allestire una suite privata per l’azzurro, per i giorni in cui sarà impegnato nella Capitale dopo la lunga assenza dal circuito. “Creeremo per lui un Fort Apache, cedendo se vorrà una piccola parte della nostra lounge, perché riteniamo debba essere protetto e debba rilassarsi e preparare i suoi match spendendo meno energie possibili”. Nulla sarà lasciato al caso, dunque, nella città eterna.

Resta da capire, a questo punto, se l’assenza dal campo inciderà sulla prestazione di Sinner agli Internazionali di Roma – ipotesi che terrorizza tutti – o se, invece, sarà in grado di tornare come se niente fosse. Prospettiva nella quale, però, i bookmaker sembrerebbero non confidare troppo. Gli analisti hanno già “dato i numeri” e non sono affatto rassicuranti le quote che accompagnano il nome del numero 1 del mondo.

Sinner fuori pure dal Roland Garros: sono tutti senza parole

Le previsioni in questione, si badi bene, non riguardano il Masters 1000 che ad aprile si giocherà a Roma. Riguardano, bensì, i prossimi due tornei del Grande Slam in calendario.

Primo fra tutti il Roland Garros, che avrà inizio subito dopo gli Internazionali d’Italia. Sinner, inutile girarci intorno, non è il favorito per la vittoria dello Slam d’Oltralpe. Secondo i bookmaker sarà Carlos Alcaraz a trionfare ancora una volta, tanto è vero che il suo successo è dato a 2, mentre l’exploit di Jannik varrebbe, eventualmente, 3.75 volte la posta. Stesso discorso, purtroppo, per il Major britannico.

Ancora una volta, ma in questo caso relativamente a Wimbledon, gli analisti ritengono che l’iberico abbia maggiori probabilità di farcela (2.20). Sull’erba londinese l’azzurro è dato a 2.70, ma chissà che al suo rientro in campo non sia così in palla e spietato da ribaltare i pronostici e “costringere” i bookie a ripensarci e a riformulare daccapo le loro previsioni…