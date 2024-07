Inter sempre più forte: scambio pazzesco con un titolare

Calciomercato Inter, i nerazzurri fanno davvero sul serio e dall’Inghilterra arriva una voce clamorosa per un ulteriore salto di qualità

L’Inter vuole a tutti i costi rimanere ai vertici in Italia e soprattutto andare avanti il più possibile in Europa. Ed è per questo che ha già chiuso per Taremi e Zielinski, presi a parametro zero, e ha preso Martinez dal Genoa come secondo portiere. Ma non è finita qui.

Il mercato dura ancora un mese e di possibilità ne possono capitare diverse. Adesso la concentrazione di Beppe Marotta è sul difensore, un vice Bastoni. Ma non è detto che non si stiano valutando anche altre operazioni di mercato. Una, in questo caso, l’anticipa addirittura The Atlhetic, che ha svelato come un giocatore della Premier League possa anche finire all’Inter nel corso delle prossime settimane.

Inter su Wan Bissaka, forse con lo scambio

Il profilo è quello di Wan Bissaka, che sembra aver dato l’ok adesso – o al massimo il prossimo anno quando sarà svincolato, verso i nerazzurri. Sarebbe un colpo decisamente di livello per i nerazzurri, che potrebbero anche usare la carta Dumfries per riuscire nell’operazione. Certo, questa è una ipotesi che, a quanto pare, non sembra proprio essere da prendere in considerazione. Ma un pensiero ci potrebbe essere, nonostante si parli per l’olandese di un rinnovo contrattuale che sembra imminente.

Vedremo come andrà a finire, ma le voci sono importanti e arrivano da una delle fonte più importanti inglesi e non solo. The Athletic, come sappiamo, gestisce anche le pagine sport del New York Times, quindi è evidente che quando viene svelato qualcosa da quella pagine è certa, sicura. L’Inter su Wan Bissaka, insomma, una situazione decisamente da monitorare nello spazio delle prossime settimane.