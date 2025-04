Pronostici Premier League 5 aprile: si può riaprire la corsa salvezza

Premier League, dopo il turno infrasettimanale si torna immediatamente a giocare nel massimo campionato inglese: occhi puntati sullo scontro salvezza.

Non ci sono stati grossi stravolgimenti in classifica dopo il turno infrasettimanale, almeno per quanto riguarda le prime posizioni. L’Arsenal, vittorioso 2-1 nel derby con il Fulham, non è riuscito a rosicchiare punti al Liverpool capolista, che grazie al successo nella stracittadina con l’Everton è rimasto a +12 sui Gunners: un divario difficilmente colmabile a 7 giornate dalla fine del campionato, soprattutto adesso che i Reds possono concentrarsi solo sulla Premier League.

Per l’Arsenal è stato comunque molto importante vincere – seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta prima della sosta con il Chelsea – per consolidare il secondo posto ed allungare ulteriormente sulla sesta: la qualificazione alla prossima Champions League non è in discussione.

E proprio sulla Champions si focalizza il pensiero di Mikel Arteta e i suoi uomini, che nella prossima settimana sfideranno il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale. Quanto influirà quest’imminente appuntamento sulla sfida in programma sabato pomeriggio a Goodison Park con l’Everton? Secondo noi abbastanza. Sì, è vero, i Toffees sono salvi e non hanno obiettivi concreti ma prima della sconfitta di misura nel derby con il Liverpool (1-0) venivano da nove risultati positivi in campionato. Per i Gunners, insomma, potrebbe non essere una passeggiata contro gli uomini di David Moyes, che molto probabilmente riusciranno a segnare almeno un gol come è avvenuto 9 volte negli ultimi 10 turni.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana è tornato a vincere dopo tre mesi l’Ipswich Town, corsaro in casa del Bournemouth (1-2). Vittoria che infonde fiducia in vista di quella che con ogni probabilità è l’ultima occasione per riavvicinarsi al quartultimo posto, occupato proprio dal prossimo avversario dei Tractor Boys, il Wolverhampton.

I Wolves, che hanno vinto entrambe le ultime due partite, in questo momento sono a +9 sull’Ipswich Town ma un’eventuale sconfitta a Portman Road rischierebbe di riaprire i giochi. Il pareggio, dunque, ai padroni di casa servirebbe a poco: ecco perché ipotizziamo una gara movimentata, da almeno tre gol complessivi.

Pronostico aperto pure tra Crystal Palace e Brighton, sfida sentita come un derby per via della storica rivalità tra le tifoserie: le Eagles nel turno settimanale hanno scontato le fatiche del doppio impegno e dopo aver conquistato il pass per le semifinali di FA Cup grazie al roboante successo in casa del Fulham non sono andate oltre un pareggio in casa del derelitto Southampton (1-1). L’ultimo non è stato un turno positivo neppure per il Brighton, travolto in casa dall’Aston Villa (0-3). I Seagulls, ancora in piena corsa per un posto in Europa, non sembrano essere usciti bene dalla sosta e per loro non sarà semplice fare punti a Selhurst Park. I gol, in ogni caso, non mancheranno: da ottobre 2020 solo in un’occasione una delle due non è andata a segno. I problemi difensivi del Bournemouth, infine, potrebbero rivelarsi un vero e proprio toccasana per l’attacco stitico del West Ham: le Cherries, oltre a non saper più vincere, subiscono gol ininterrottamente dal mese di gennaio.

Premier League: possibili vincenti

Ipswich Town o pareggio (in Ipswich Town-Wolverhampton)

Crystal Palace o pareggio (in Crystal Palace-Brighton)

Le partite da almeno tre gol complessivi

West Ham-Bournemouth

Ipswich Town-Wolverhampton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Everton-Arsenal

Crystal Palace-Brighton

