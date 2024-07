Superenalotto, UFFICIALE: ad agosto cambiano le date di estrazione

Superenalotto, UFFICIALE: nel prossimo mese la programmazione subirà delle modifiche. Ecco la data da cerchiare sul calendario.

Chi gioca da tanto, o comunque è ormai addentro nel meccanismo che governa il gioco più amato dagli italiani, probabilmente se lo aspettava già. Potrebbe non esserci alcuna novità, dunque, per i più esperti, abituati al fatto che la programmazione del Superenalotto possa subire, di tanto in tanto, delle modifiche.

Tali modifiche si rendono necessarie in un’occasione in particolare, come sapranno i bene informati. Quando, cioè, è il calendario stesso ad imporlo. Va da sé, infatti, che nel giorno in cui si festeggia il Santo Natale, e non solo, non sarebbe il caso di radunarsi alle 20 in punto per procedere con l’abituale sorteggio dei numeri vincenti. Non è questo, ad ogni modo, il solo caso in cui si provvede ad apportare delle modifiche alla programmazione settimanale dell’amatissimo gioco ad estrazione. Più in generale, si provvede a posticipare o eventualmente anticipare gli appuntamenti con la dea bendata quando, in caso contrario, coinciderebbero con un giorno segnato in rosso sul calendario.

Capirete bene, dunque, perché sia giunto l’annuncio ufficiale e perché stavolta i giocatori dovranno necessariamente rinunciare alla possibilità di avere un tête-à-tête con la dea bendata. Niente paura, però. Non c’è niente da perdere. Nel vero senso della parola. Il concorso in questione cambia solo giorno, non verrà certo annullato.

Superenalotto, UFFICIALE: niente estrazione a Ferragosto

Iniziamo col dire che il concorso in questione è quello che, se non ci fossero stati “impedimenti”, si sarebbe dovuto svolgere nella giornata di giovedì 15 agosto.

Quel giorno, però, si festeggerà il Ferragosto 2024, motivo per il quale è stato necessario rivedere la programmazione e procedere con le modifiche del caso. Ecco, allora, cosa è stato deciso di fare, per evitare che l’estrazione in questione coincidesse, cosa non consentita, con un giorno rosso sul calendario.

L’appuntamento del 15 agosto slitta a sabato 17 agosto. Potreste obiettare che di sabato si sarebbe giocato ugualmente, e avete ragioni, tanto è vero che il concorso che normalmente sarebbe dovuto ricadere nella giornata del 17 agosto sarà recuperato 2 giorni dopo. La buona notizia, dunque, è che nel corso della settimana immediatamente successiva a Ferragosto gli appuntamenti con la dea bendata saranno 5 e non solo 4.