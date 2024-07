Scommesse, come usare gli Expected Goals per pronosticare over e gol

Scommesse, come utilizzare le statistiche sugli Expected Goals per pronosticare gli over e i gol nelle partite di calcio.

La nascita delle statistiche sugli Expected Goals (xG) ha rappresentato una sorta di rivoluzione copernicana per quanto concerne l’analisi delle partite di calcio e di conseguenza i pronostici per le scommesse sportive. Gli Excpected Goals rappresentano una misura più accurata delle prestazioni delle squadre di calcio rispetto ai tradizionali gol segnati e gol subiti.

Ma come possono essere impiegate queste informazioni per pronosticare i gol e scommettere sugli “over” nelle partite? Cerchiamo di capirlo insieme. Prima di iniziare, naturalmente conviene fare un ripasso qui su cosa sono gli Expected Goals.

Come utilizzare gli Expected Goals nelle scommesse su over e gol

Per utilizzare efficacemente le statistiche xG nelle scommesse, è importante saperle interpretare correttamente. Gli xG di una squadra rappresentano la somma delle probabilità di gol per tutti i tiri effettuati durante una partita. Un alto valore xG sta a segnalare che la squadra ha creato molte occasioni di gol di qualità. Gli Xg concessi misurano invece la qualità delle occasioni subite da una squadra agli avversari. Un alto valore di xG concessi indica una difesa debole.

Ecco alcuni passaggi pratici per utilizzare gli Expected Goals nelle scommesse sui gol:

Analisi delle partite precedenti: Osservare le statistiche xG delle ultime partite delle squadre coinvolte. Se entrambe le squadre hanno xG alti, è probabile che la partita regali molti gol. Confronto tra xG e gol reali: Confrontare gli Expected Goals con i gol effettivamente segnati. Se una squadra ha un xG alto ma ha segnato pochi gol, potrebbe essere in una fase sfortunata e quindi è probabile che cominci a segnare di più in futuro. Al contrario, se una squadra ha segnato molti gol ma ha un xG basso, potrebbe essere stata fortunata e potrebbe segnare di meno nelle prossime partite. Valutazione delle Difese: Considerare anche l’xG Concessi per valutare la solidità difensiva delle squadre. Una difesa che concede un alto xG agli avversari è più propensa a subire gol.

Naturalmente gli Expected Goals da soli non possono bastare per pronosticare gli over e i gol. Ed è per questo che al di là delle tendenze generali conviene consultare siti come il Veggente che prendono in considerazione il contesto specifico e che hanno esperienza nel farlo. Prendere in considerazione infortuni, condizioni meteorologiche, motivazioni delle squadre, cambi tattici, cambi di allenatore e così via è di fondamentale importanza perché sono fattori che possono influenzare le prestazioni e che devono essere necessariamentte integrati nell’analisi xG.