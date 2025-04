Pronostico Barcellona-Betis: i catalani non si fermano

Barcellona-Betis è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Primo posto nella Liga con tre punti di vantaggio sul Real Madrid; finale di Coppa del Re (contro il Real Madrid); quarti di finale di Champions League e secondo i bookmaker squadra favorita. Insomma, sta andando tutto a gonfie vele dentro il Barcellona. Almeno sul campo visto che da un paio di giorni a questa parte sono tornati a ruggire forte quelli che potrebbero essere dei problemi importanti sotto l’aspetto societario. Se ne occuperà chi di dovere.

Anche perché la squadra di Flick non ha risentito in nessun modo di quello che si è detto anche nei mesi scorsi della gestione della società. Guidata da un Lewandowski che non invecchia mai, e da un Yamal che fa praticamente quello che vuole in campo, il Barcellona è una macchina perfetta soprattutto lì davanti: 82 gol segnati in questa Liga, i cento verranno superati tra poco tempo, e la terza cifra è stata ovviamente toccata da un po’ di tempo analizzando tutte le competizioni. Segnarne uno più degli altri, è evidentemente questo lo spirito della squadra capolista della Liga.

La vittoria contro il Betis – che viene dalla vittoria nel derby dopo moltissimo tempo – non può essere messa in discussione nemmeno dal fatto che la prossima settimana i blaugrana giocheranno contro il Borussia in Champions League. La vittoria a Madrid contro l’Atletico – stavolta senza prende gol – è stato un ulteriore segnale che questo gruppo ha mandato a tutti.

Il pronostico

Senza grosse difficoltà, visto il momento di forma clamoroso sia fisico che mentale, il Barcellona si prenderà questa vittoria che permetterà alla squadra di Flick di rimanere in testa al campionato spagnolo e prepararsi così nel migliore dei modi al prossimo doppio appuntamento Champions League. Gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Barcellona-Betis

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubardi, Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Llorente, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Lo Celso, Rodriguez; Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1