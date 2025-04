Pronostici Bundesliga 5 aprile: ripartono subito dopo la brutta figura

Bundesliga, dopo la figuraccia rimediata in Coppa di Germania al Bayer Leverkusen è rimasto solo il campionato: vietato sbagliare contro l’Heidenheim.

La lotta per il Meisterschale, lo “scudetto” tedesco, è ormai diventata una questione tra i campioni in carica del Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco, che dopo un “anno sabbatico” non vede l’ora di riaccomodarsi sul trono di Germania. I bavaresi, che vantano il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, guardano tutti dall’altro verso il basso. Gli unici a poter ancora insidiare il loro schiacciante primato sono proprio gli uomini di Xabi Alonso, nel momento in cui scriviamo a -6 dalla capolista.

Il Leverkusen, insomma, non è completamente fuori dai giochi. Ma nelle ultime sette giornate dovrà rasentare quasi la perfezione, sperando al tempo stesso che il Bayern, magari distratto dalla Champions League, compia più d’un passo falso. Le Aspirine, intanto, in questo weekend scenderanno in campo conoscendo già il risultato della sfida tra la squadra di Vincent Kompany e l’Augsburg. Ad ogni modo, qualunque dovesse essere l’esito di questo match, non sono ammessi errori in casa dell’Heidenheim terzultimo in classifica.

Il tecnico basco va dunque a caccia del terzo successo di fila dopo quelli con Stoccarda e Bochum. Serve una prova convincente anche per dimenticare l’assurda eliminazione dalla Coppa di Germania avvenuta in settimana per mezzo di un club di terza divisione, l’Arminia Bielefeld, che a sorpresa ha avuto la meglio sui campioni di Germania, battuti 2-1 in semifinale. Dopo un flop del genere non può essere presa sottogamba neppure una squadra in ripresa come l’Heidenheim, speppur travolto 5-2 all’andata. La reazione ci sarà ma non è da escludere che i rossoblù, rivitalizzati dai due successi consecutivi con Kiel e Wolfsburg, riescano a dare filo da torcere a Schick e compagni, che hanno sempre incassato almeno un gol nelle ultime 7 partite.

Le previsioni sulle altre partite

Non mancano le insidie neppure nella trasferta che dovrà affrontare il Borussia Dortmund, impegnato in casa del Friburgo. Una settimana fa i gialloneri sono tornati a vincere battendo una delle squadre più in forma della Bundesliga, il Mainz (3-1), e riavvicinandosi alla zona Europa – il Borussia rimane comunque decimo in classifica – ma il rendimento troppo altalenante degli uomini di Niko Kovac non ci consente di dargli troppa fiducia.

Il Friburgo, che di punti ne ha 4 in più rispetto al Dortmund, sembra aver perso solidità nelle ultime due gare – la sconfitta con l’Union Berlino ha messo fine ad un imbattibilità di 8 partite, in cui la squadra di Julian Schuster aveva fatto registrare ben 6 clean sheet – ma resta un avversario da prendere con le pinze, nonostante il 4-0 senza storia rimediato all’andata al Signal Iduna Park. Nell’ultima giornata è terminata anche l’imbattibilità del Mainz, sconfitto dal Borussia Dortmund dopo quattro vittorie e due pareggi. I biancorossi hanno buone possibilità di riprendere la corsa nel match casalingo con il fanalino di coda Kiel, ulteriormente affossato dai k.o. con Heidenheim e Werder Brema.

In corsa per il quarto posto c’è pure il Lipsia. I Roten Bullen, appena eliminati dalla Coppa di Germania (in settimana hanno perso 3-1 con lo Stoccarda), non sono riusciti a dare continuità al successo di Dortmund e sabato scorso sono caduti in casa del Borussia Monchengladbach (1-0). Riscatto possibile con l’incostante Hoffenheim, che ancora non può considerarsi completamente fuori dalla lotta per non retrocedere. Il club di Sinsheim procede a rilento e colpisce il fatto che le ultime cinque partite che hanno visto protagonisti Kramaric e compagni siano terminate tutte con il segno “Under 2.5”.

Rischia qualcosa pure lo Stoccarda a Bochum contro una squadra affamata di punti salvezza. Per nessuna delle due è un momento felice, almeno per quanto riguarda il campionato. I biancoblù, penultimi, vengono da due sconfitte, gli Svevi invece – escludendo la finale appena conquistata in Coppa di Germania – hanno dimenticato come si vince (non lo fanno da 2 mesi in Bundesliag) e non stupisce che siano sprofondati all’11esimo posto.

Bundesliga: possibili vincenti

Friburgo o pareggio (in Friburgo-Borussia Dortmund)

Lipsia (in Lipsia-Hoffenheim)

Mainz (in Mainz-Kiel)

Bayer Leverkusen (in Heidenheim-Bayer Leverkusen)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Bayer Leverkusen

Bochum-Stoccarda

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bochum-Stoccarda

Friburgo-Borussia Dortmund

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Bochum-Stoccarda è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

