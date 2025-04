Pronostico Real Madrid-Valencia: le squalifiche rendono tutto più complicato

Real Madrid-Valencia è una partita della trentesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un gol di Rudiger, realizzato a 5 minuti alla fine del secondo tempo supplementare, ha tenuto in vita il “sogno Triplete” di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid. I Blancos martedì scorso hanno rischiato tantissimo nella semifinale di ritorno di Coppa del Re contro la Real Sociedad – i tempi regolamentari erano terminati addirittura 4-3 per i baschi, chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata – ma sono comunque riusciti a cavarsela, come gli capita di solito, evitando per un soffio la pericolosa lotteria dei rigori.

Match completamente folle (4-4) quello con il club di San Sebastian, che ha confermato lo stato di salute non eccelso della difesa dei campioni d’Europa. Sabato scorso, in campionato, il Real Madrid aveva incassato due gol pure nella sfida con il non irresistibile Leganés, piegato 3-2 al “Bernabeu”. Più in generale, la porta della squadra guidata dal tecnico emiliano non rimane inviolata proprio dalla semifinale d’andata di Coppa del Re con la Real Sociedad: parliamo di più di un mese fa.

Assenze pesanti nel Valencia

In ogni caso il Real Madrid rimane in corsa su tutti i fronti ed è questo quello che conta di più: è in finale di Coppa del Re, nella prossima settimana affronterà l’Arsenal nel primo dei due round del quarto di finale di Champions League ed è solo a -3 dal Barcellona nella classifica della Liga. Ribattere colpo su colpo ai rivali blaugrana è l’obiettivo di Ancelotti: obbligatori i 3 punti nella sfida con il Valencia, più tranquillo dopo i 4 risultati positivi di fila (due pareggi e due vittorie), che hanno allontanato i Pipistrelli dalla zona retrocessione.

La scelta di affidare la panchina a Carlos Corberan sembra stia dando i frutti sperati: da febbraio in poi Gayà e compagni hanno perso solo due partite, contro il Barcellona in Coppa del Re e con l’Atletico Madrid in campionato. Il successo con il Maiorca (1-0) di domenica scorsa ha permesso inoltre al Valencia di portarsi a +4 sulla terzultima. Corberan, tuttavia, a Madrid dovrà fare i conti con assenze pesanti: sono squalificati Gayà, Foulquier e Rioja, mentre Jaime e Rendall sono alle prese con infortuni. Nel Real Madrid in dubbio Courtois ma è probabile che Ancelotti faccia rifiatare diversi titolari in vista dell’Arsenal.

Come vedere Real Madrid-Valencia in diretta tv e streaming

Real Madrid-Valencia, valida per la trentesima giornata della Liga, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il fatto che il Valencia non riesca a battere il Real Madrid al “Bernabeu” dal 2008 è un dato significativo. Con la rosa al completo probabilmente i Pipistrelli avrebbero potuto dare fastidio ai Blancos, stanchi per la sfida di Coppa del Re e “distratti” dall’imminente gara con l’Arsenal, ma le assenze con cui deve fare i conti Corberan rendono tutto più complicato. I gol, ad ogni modo, non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Lucas Vazquez, Rüdiger, Tchouaméni, Fran Garcia; Valverde, Modric; Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius Jr; Mbappé.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Mosquera, Diakhaby, Tarrega, Jesus Vazquez; Barrenechea, Javi Guerra; Fran Perez, Almeida, Diego Lopez; Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1