I pronostici di venerdì 4 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 4 aprile: ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più il big match Al Hilal-Al Nassr in Saudi Pro League

Nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A si sfidano due squadre che apparentemente non hanno più obiettivi realistici, avendo già la salvezza in tasca: Genoa e Udinese. I friulani ormai da qualche settimana hanno raggiunto la fatidica quota dei 40 punti ma sono troppo lontani dalla zona Europa per poter pensare di alzare l’asticella delle ambizioni.

I rossoblù di punti ne hanno 5 in meno rispetto ai bianconeri: non rischiano, tuttavia, di essere risucchiati nella bagarre retrocessione, visto l’ampissimo divario nei confronti della terzultima (+12).

Il Genoa non perde con l’Udinese dal 2020 e risale al 2019 l’ultima vittoria dei friulani a Marassi. L’imbattibilità del Grifone potrebbe proseguire, tenendo conto del fatto che il “Ferraris” è diventato un vero e proprio fortino: quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque gare casalinghe per gli uomini di Vieira.

I pronostici sulle altre partite

Il big match di questo venerdì si gioca però in Arabia Saudita ed è la sfida tra Al Ahli e Al Nassr, le due squadre più blasonate del campionato che hanno richiamato stelle da tutto il mondo sganciando fior di quattrini. Il team di Cristiano Ronaldo sta deludendo e non è bastato l’arrivo in panchina dell’ex Milan Pioli che anzi in caso di nuova sconfitta rischierebbe addirittura l’esonero. Vista la forza dei due attacchi i gol non dovrebbero mancare.

A proposito di gol, altre partite da over di questo venerdì sono: Adana Demirspor-Kayserispor della Super Lig turca e Volendam-Jong PSV e Maastricht-Excelsior dell’Eerste Divisie olandese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Rayo Vallecano-Espanyol, Liga, ore 21:00

Vincenti

Genoa o pareggio (in Genoa-Udinese, Serie A , ore 20:45)

(in Genoa-Udinese, , ore 20:45) Nizza (in Nizza-Nantes, Ligue 1 , ore 21:00)

(in Nizza-Nantes, , ore 21:00) Cremonese o pareggio (in Reggiana-Cremonese, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Adana Demirspor-Kayserispor , Super Lig , ore 19:30

, , ore 19:30 Volendam-Jong PSV , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Maastricht-Excelsior, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Hilal-Al Nassr , Saudi Pro League , ore 20:00

, , ore 20:00 Augsburg-Bayern Monaco , Bundesliga , ore 20:30

, , ore 20:30 Al Arabi-Al Gharafa, Qatar Stars League, ore 18:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.31 GOLDBET ; 8.47 SNAI; 8.31 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Heerenveen-Willem II, Eredivisie, ore 20:00