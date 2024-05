L’Italia può festeggiare: la prima medaglia alle Olimpiadi è ad un passo

L’Italia può festeggiare: alle Olimpiadi la prima medaglia è davvero a un passo dopo la qualificazione centrata nei giorni scorsi. In Francia si fa per fare il record

Le Olimpiadi sono vicine, poco più di due mesi all’inizio della manifestazione a cinque cerchi che, quest’anno, sarà in Francia, a Parigi. E dopo l’exploit clamoroso di Tokyo gli azzurri vogliono ripetersi. E, perché no, anche puntare al record assoluto di medaglie vinte.

Sono tanti già gli atleti che porteranno il tricolore sul petto qualificati e, tanti altri, potrebbero e dovrebbero staccare il pass nei prossimi giorni. Di certo, gli ultimi azzurri sicuri di andare a Parigi, hanno enormi possibilità di prendersi una medaglia. Parliamo di quelli che impugneranno in mano l’arco e cercheranno di trionfare. La squadra maschile sarà una delle favorite grazie alle frecce che verranno lanciate da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Ma non solo, l’Italia sarà presente non solo con la squadra, ma anche in quella individuale con tre elementi e pure nel mixed team e nell’individuale femminile: sarà Chiara Rebagliati – spiega Il Messaggero – a difendere i nostri colori.

L’Italia, la prima medagli è a un passo

Sono molto contento per questo risultato e ammetto che ero particolarmente nervoso. Non ho tirato come avrei voluto fin da questa mattina quando abbiamo disputato le eliminatorie individuali – ha detto Nespoli, già vincitore nella sua carriera di tre medaglie olimpiche – Ho sentito il peso della gara più di quanto avrei voluto, essendo questa l’ennesima occasione nella quale mi giocavo la chance olimpica. Non c’è dubbio che domenica proveremo a riconfermare il titolo continentale del 2022″ ha sottolineato a Il Messaggero.

Emozione e pianto per Musolesi e Paoli, che non sono riusciti a trattenere tutto quello che avevano dentro nel momento in cui hanno avuto l’ufficialità di essere presenti. E anche un certo senso di rivincita, visto che nelle loro parole è venuta fuori quella voglia di zittire quelli che non credevano minimamente alla possibilità di questa spedizione. E siccome gli atleti azzurri in gara sono tanti e pure bravi, allora sì, la prima medaglia ci appare davvero vicina.