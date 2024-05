Aston Villa-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Liverpool è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Niente da fare per il Liverpool. Ora lo dice anche la matematica: i Reds, dopo le vittorie ottenute da Arsenal e Manchester City in questo fine settimana, sono ufficialmente fuori dalla corsa al titolo. Un finale di stagione amaro dunque per Jurgen Klopp. Che tra sette giorni saluterà il suo “popolo” dopo nove stagioni memorabili.

Salah e compagni pagano l’improvviso calo avuto nel mese di aprile, in cui oltre a collezionare un solo punto nelle partite con Crystal Palace, Everton e West Ham, sono usciti pure dall’Europa League per mezzo dell’Atalanta. Liverpool che è tornato al successo solo domenica scorsa, abbattendo 4-2 il Tottenham ad Anfield Road. Ora Klopp e i suoi uomini affronteranno la diretta concorrente degli Spurs, quell’Aston Villa che dopo 41 anni sogna di tornare a giocare la manifestazione continentale più importante, la Champions League. La squadra di Unai Emery il calo lo sta avendo proprio adesso, è appena finita fuori dalla Conference League, competizione in cui era favoritissima (6-2 il punteggio complessivo con i greci dell’Olympiacos) ma fortunatamente per il tecnico basco può contare su un vantaggio cospicuo nei confronti del Tottenham, che ha 4 punti in meno ma una delle due ultime partite la deve giocare con il Manchester City, in piena lotta per il titolo di campione d’Inghilterra. I Villans sarebbero certi del quarto posto piegando i Reds e potrebbe persino andare bene anche un pareggio se 24 ore dopo gli Spurs non riuscissero a battere gli uomini di Guardiola.

Come vedere Aston Villa-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Liverpool è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La sensazione è che il Liverpool, pur non avendo più obiettivi, non regalerà nulla ai Villans. Probabile dunque un risultato positivo dei Reds in una gara che di gol dovrebbe riservarne almeno tre complessivi, visto il momento di grande difficoltà che stanno attraversando le due difese.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Liverpool

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Pau Torres, Lenglet, Digne; Diaby, Douglas Luiz, McGinn, Bailey; Duran, Watkins.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson; Elliott, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2