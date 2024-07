Tifosi gelati, cambia tutto: Sinner alle spalle di Alcaraz

Tifosi gelati, per Sinner cambia tutti. Un altro commento arriva proprio in un momento delicato. Alle spalle di Carlos Alcaraz

La notizia di ieri del ritiro di Jannik Sinner dalle Olimpiadi ha gelato il mondo dello sport italiano. Il tennista azzurro con un post sui social che ora vi riproponiamo ha annunciato il suo forfait.

“Sono amareggiato di informarvi – ha scritto – che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”. Ma non è finita qui. Perché come sappiamo per Sinner è un momento un po’ così con molti che hanno messo in evidenza il fatto che Alcaraz – vincitore di due Slam quest’anno e 4 nella sua carriera – sia in maniera sbagliata secondo nella classifica Atp. Bene, un altro commento è arrivato.

Tifosi gelati, Sinner è dietro ad Alcaraz

A parlare in una intervista rilasciata a Il Mattino è stato Paolo Cané:“Sinner è leggermente indietro come gioco rispetto allo spagnolo che ha molte più variazioni e riesce a trovare sempre la giocata giusta nel momento giusto: discesa a rete, slice di rovescio, grandi e improvvise accelerazioni”.

“Però ricordiamoci che il numero uno al mondo è Sinner, meritatissimo per i risultati e per le poche sconfitte finora subite. Il loro duello è già epocale, paragonabile a Borg-McEnroe, Nadal-Federer con Djokovic e Murray, quindi per i prossimi anni ci lustreremo gli occhi” ha detto l’ex numero 26 del mondo. Insomma, momento difficile e speriamo che Jannik ne possa uscire davvero presto. Ne va di tutto lo sport italiano.