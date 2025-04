Pronostico Celje-Fiorentina: termina il digiuno in trasferta ma occhio ai gialli

Celje-Fiorentina è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Fiorentina va a caccia di quella che sarebbe la sua terza finale consectiva di Conference League, una coppa che nelle ultime due stagioni è sfuggita sempre sul più bello alla Viola, sconfitta in finale prima dal West Ham (2023) e poi dall’Olympiacos (2024). Tuttavia, la strada per Breslavia, sede della finalissima 2025, è ancora molto lunga: sì, va bene, il temibilissimo Chelsea si trova dall’altro lato del tabellone – i gigliati possono affrontarlo solo in finale – ma in un’ipotetica semifinale la Fiorentina, una volta superato l’ostacolo Celje, con ogni probabilità se la vedrebbe con il Betis, attualmente una delle squadre più in forma del calcio spagnolo.

Testa agli sloveni, dunque. Che, approdando ai quarti, hanno scritto un piccolo pezzo di storia, diventando il primo club della loro federazione a fare capolino tra le prime otto di una manifestazione continentale.

Non male per una squadra che si è laureata per la prima volta campione di Slovenia nella stagione 2019-20 e che ha fatto il bis proprio un anno fa, trionfo che gli ha permesso di prendere parte ai preliminari di Champions League (il Celje è poi retrocesso in Conference dopo essere “transitato” anche dall’Europa League). Guidati dal tecnico spagnolo Albert Riera – vestì pure la maglia dell’Udinese da calciatore – hanno concluso il max-girone al 21esimo posto, qualificandosi agli spareggi con appena 7 punti. Nella fase ad eliminazione diretta, però, da sfavoriti hanno fatto fuori prima l’APOEL Nicosia e successivamente il Lugano, piegato ai calci di rigore al termine di una gara folle, finita 5-4 per i ticinesi (all’andata era terminata 1-0 per gli sloveni).

Tutto facile per la Viola?

Nel proprio campionato invece il Celje è soltanto quarto, ormai distante anni luce dall’Olimpia Lubiana: la lotta è per il terzo posto con altre due squadre, Koper e Bravo.

Sulla carta, insomma, è una doppia sfida che non dovrebbe creare grossi grattacapi alla Fiorentina. La Viola, ad ogni modo, non può cullarsi sugli allori, dal momento che in questa strana stagione ha incassato sconfitte anche contro avversari che erano ampiamente alla portata. Negli ottavi, ad esempio, gli uomini di Palladino hanno avuto bisogno di una grande rimonta per avere la meglio sul Panathinaikos, battuto 3-1 a Firenze dopo aver perso l’andata ad Atene (3-2) in modo rocambolesco. Proprio dal successo sui greci il tecnico viola sembra aver ritrovato nuovamente la quadra: da allora sono arrivate due importantissime vittorie con Juventus e Atalanta in campionato, serie positiva proseguita con il 2-2 a San Siro con il Milan sabato scorso, un risultato che consente alla Fiorentina di restare nel gruppone di squadre che ambiscono all’Europa che conta.

Palladino dovrebbe sicuramente far rifiatare qualcuno, dando spazio a chi è stato poco impegnato con il Milan (Zaniolo?). Di certo non ci sarà Gosens, ai box da una settimana per un problema al ginocchio. Nel Celje l’uomo da temere è il centravanti lituano Kucys, autore di ben 15 gol tra campionato e Conference League.