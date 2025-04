Pronostico Djurgarden-Rapid Vienna: in casa ci sono già riusciti

Djurgarden-Rapid Vienna è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Conference League è stata creata proprio per questo: permettere a squadre di Djurgarden e Rapid Vienna di provare l’ebbrezza di giocare un quarto di finale europeo, obiettivo difficilmente raggiungibile in manifestazioni più competitive come Champions o Europa League. Gli svedesi, ad esempio, non arrivavano tra le prime 8 di una competizione continentale dalla stagione 1955-56, in quella che all’epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni.

Percorso che non stupisce più di tanto perché sia gli scandinavi che gli austriaci si erano ben comportati anche nel maxi-girone, arrivando rispettivamente quinti e quarti a quota 13 punti (gli stessi della Fiorentina, per intenderci, che chiuse al terzo posto in virtù della miglior differenza reti). Il Djurgarden, poi, negli ottavi di finale è stato bravo a ribaltare Pafos, sfruttando il fattore campo: sconfitti 1-0 a Cipro, gli uomini guidati dal finlandese Jani Honkavaara si sono presi la rivincita – con gli interessi – nel ritorno a Stoccolma, travolgendo 3-0 la formazione cipriota.

Il Rapid Vienna, invece, ha sofferto più del previsto contro i bosniaci del Borac Banja Luka, spuntandola solo ai supplementari (le due sfide erano terminate in entrambi i casi con il risultato di 1-1 nei 90 regolamentari).

Per i biancoverdi non è un momento particolarmente esaltante: il Championship Round – la fase finale della Bundesliga austriaca – non è iniziato nel migliore dei modi, visto che la squadra di Robert Klauss ha incassato due brutte sconfitte di fila con Salisburgo (0-2) e Sturm Graz (2-0), senza segnare neppure un gol. Il campionato svedese, al contrario, è appena cominciato: dopo la sconfitta all’esordio con il Malmo, il Djurgarden ha ottenuto il primo successo battendo 1-0 il Sirius in trasferta. L’infermeria del club scandinavo è affollata: Honkavaara dovrà fare a meno di Johansson, Granströrm, Marques e Schüller. Nel Rapid invece sono assenti Burgstaller e Amane oltre allo squalificato Sangaré.

Come vedere Djurgarden-Rapid Vienna in diretta tv e in streaming

Djurgarden-Rapid Vienna è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Tele2 Arena di Stoccolma, in Svezia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv nel programma Diretta Gol Europa su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le assenze di troppo ed il momento difficile in patria non ci consentono di ipotizzare un colpaccio del Rapid a Stoccolma. Il Djurgarden, dunque, dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in una gara che si profila ad ogni modo equilibrata. Stuzzica pure il segno “gol”, affrontandosi due squadre che finora in questa competizione hanno segnato con frequenza.

Le probabili formazioni di Djurgarden-Rapid Vienna

DJURGARDEN (4-2-3-1): Manojlovic; Stahl, Tenho, Larsson, Kosugi; Ekdal, Siltanen; Aslund, Gulliksen, Fallenius; Nguen.

RAPID VIENNA (4-2-2-2): Hedl; Bolla, Cvektovic, Raux-Yao, Oswald; Grgic, Borkeeiet; Schaub, Jansson; Wurmbrand, Beljo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1