Pronostico Lens-Reims: non succede dal 2017

Lens-Reims è una partita valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non succede dal 2017 e siamo sicuri che non succederà nemmeno venerdì sera. Ma cosa? Vi rispondiamo subito a questa domanda: il Reims, non vince in casa del Lens, da ben 8 anni e andando a vedere la classifica del massimo campionato francese, vinto con larghissimo anticipo come sappiamo dal Psg, possiamo serenamente affermare che, per la squadra ospite, l’appuntamento sarà di nuovo rimandato.

Nonostante il Lens si trovi in una posizione di classifica tranquilla – con poche possibilità di prendersi un posto in Europa per il prossimo anno – i padroni di casa non vogliono certamente fare regali in giro. Anche perché (ma ribadiamo la difficoltà di questa cosa visto che ci sono diverse squadre in mezzo), l’aritmetica non condanna del tutto i padroni di casa che, con un filotto di vittorie da qui alla fine della stagione, potrebbero anche rientrare in quelle posizioni che permetterebbero, il prossimo anno, di andare a giocare fuori dai confini nazionali. Dal proprio canto, invece, il Reims, è alla ricerca di quelli che sarebbero dei punti pesantissimi per la salvezza. Sì, gli ospiti sono terz’ultimi ma non vivono nemmeno un momento positivo e, in trasferta, non fanno festa (non contando la Coppa di Francia) dallo scorso 10 novembre. Era l’undicesima giornata. Quindi una vita fa. Per tutti questi fatti messi uno dietro l’altro, è evidente che abbiamo un’idea di come possa finire questo match.

Come vedere Lens-Reims in diretta tv e in streaming

La sfida Lens-Reims, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Lens è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e 1.60 su Snai.

Il pronostico

Vittoria abbastanza semplice del Lens, in una gara che potrebbe anche vedere una sola squadra a segno. Ma alla fine, comunque, ci sono pochi dubbi su chi si prenderà questi tre punti. Andranno ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Lens-Reims

LENS (4-2-3-1): Ryan; Machado, Medina, Bah, Gradit, Aguilar; Mendy, El Aynaoui, Agbonifo; Sotoca, Said.

REIMS (4-2-3-1): Diouf; Hiroki, Okumu, Buta, Akieme; Gbane, Kone; Ito, Atangana, Nakamura; Ibrahim.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1