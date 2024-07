Questi Gratta e vinci sono magici: lo dicono i numeri

Gratta e vinci, la risposta a tutti i tuoi dubbi sta nella statistica: sono i numeri a dirti cosa devi fare, non c’è alcun dubbio.

Lo immaginiamo, quanto possa essere difficile scegliere su quale puntare ogni volta che ci si reca in ricevitoria per scegliere uno o più tagliandi da portare a casa. L’assortimento di Gratta e vinci è talmente ampio e variegato da sembrare una giungla, ragion per cui non ci stupisce affatto che molti giocatori, aspiranti milionari, tentennino prima di puntare il dito su una serie piuttosto che su un’altra.

Nel caso in cui anche tu sia confuso, tanto vale affidarsi alla statistica. I numeri parlano chiaro e ci dicono, in tal caso, che in assenza di criteri alternativi conviene optare per i grattini che sono storicamente più fortunati di tanti altri. Cinque di essi, per quanto riguarda la categoria dei Gratta e vinci da 10 euro più vincenti, sembrerebbero esserlo più di qualunque altro, perciò saperlo è un ottimo punto di partenza.

Iniziamo allora dal mitico Turbo Cash, che ha conquistato un posto in questa top 5 perché le sue probabilità di vincita sono estremamente interessanti. Come si legge sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 1 biglietto ogni 6,17 assicura una vincita superiore al costo della giocata. Il premio massimo è di 2 milioni di euro, ma solo 1 persona su 8.880.000 avrà la fortuna di scovare il biglietto fortunato.

Gratta e vinci, quale scegliere? Te lo dice la top 5

Sono leggermente diversi i numeri della serie Il Miliardario Mega. In questo caso solo 1 su 8.400.000 ce la fa a centrare il jackpot da 2 milioni, mentre solo una persona su 7,21 recupera l’investimento iniziale e intasca, magari, anche qualcosina in più.

Si è assicurato un posto nella top 5 dei Gratta e vinci da 10 euro più convenienti anche il 50X: è vincente 1 biglietto su 9,19, mentre solo 1 su 8.800.000 può ambire ai 2 milioni in palio. A seguire troviamo, ancora, il Bonus Tutto per Tutto, con una probabilità di vincita molto allettante. Un biglietto su 6.480.000 è strafortunato e permette di portare a casa il premio massimo, mentre un giocatore su 7,76 ha la garanzia di vincere almeno qualcosina con un grattino di questa serie.

Infine c’è lui, il Nuovo Mega Miliardario, re indiscusso dei Gratta e vinci da 10 euro. Anche in questo caso ci sono in palio 2 milioni di euro, ma appena 1 giocata su 7.800.000 è vincente. 1 giocatore su 6 recupera, infine, i 10 euro investiti nell’acquisto del tagliando.