Superenalotto, UFFICIALE: rinviata l’estrazione di giovedì

Superenalotto, c’è l’annuncio ufficiale: salta l’estrazione del giovedì. Tutto quello che c’è da sapere sul concorso che è stato rinviato.

Le probabilità di vincita si sono moltiplicate, da quando il numero delle estrazioni settimanali è passato da 3 a 4. Cosa che, come ricorderanno gli appassionati del gioco più amato dagli italiani, si deve al decreto Milleproroghe, che agli appuntamenti del martedì, del giovedì e del sabato ha aggiunto quello del venerdì.

Per tutto il 2024 avremo una chance in più, dunque, di incontrare la dea bendata e di veder cambiare la nostra vita grazie al Superenalotto. Attenzione, però: la quarta estrazione della settimana è stata confermata, ma il calendario del gioco a estrazione subirà comunque delle modifiche, quando necessario. Come nel caso che stiamo per sottoporre alla vostra attenzione, appunto.

I giocatori più fedeli sapranno bene che quando gli appuntamenti col Superenalotto coincidono con una festività, è impossibile non stravolgere i piani. Tanto è vero che, quando all’orizzonte c’è un giorno rosso, puntualmente arriva l’annuncio che i bene informati ormai sanno quando aspettarsi. Per tutti gli altri si tratta, invece, di una doccia fredda, del tutto inaspettata.

Superenalotto, c’è l’annuncio. Niente estrazione: giovedì si resta a secco

Il prossimo giorno rosso è quello di Ferragosto, che quest’anno si festeggia di giovedì, ragion per cui il calendario dovrà subire, per forza di cose, delle inevitabili variazioni.

Alla luce di ciò, il concorso del SuperEnalotto e SuperStar e del SiVinceTutto SuperEnalotto, che in teoria si sarebbe dovuto svolgere nella serata di giovedì 15 agosto, è stato già da ora spostato al primo giorno utile. In genere, a seconda dei casi, lo si anticipa o posticipa in base alle esigenze, ma stavolta è già noto, come riferisce Agimeg, che l’estrazione tarderà. Non troppo, però. L’appuntamento con quel concorso slitta a sabato 17 agosto e quello del 17 agosto sarà recuperato 48 ore più tardi, e dunque lunedì 19 agosto.

Una notizia dolceamara, se vogliamo. Se è vero, da una parte, che nella settimana di Ferragosto dovremo rinunciare ad un’estrazione, è altrettanto vero che c’è il rovescio della medaglia. Quella successiva saranno ben 5 gli appuntamenti con la fortuna, per cui, quello è poco ma sicuro, ci sarà da divertirsi un sacco. Bisognerà solo pazientare un po’, dunque: per il resto, le occasioni di avere un faccia a faccia con la dea bendata, per fortuna, non diminuiranno.