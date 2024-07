Grandi notizie per la Ferrari: colpo da favola

Grandi notizie per la Ferrari: il colpo che potrebbe fare la Rossa di Maranello è da favola. Ancora non è tutto scritto

La Ferrari non sta andando bene e purtroppo questa non è una novità. Dentro la Rossa di Maranello ci sono moltissime cose da sistemare. E solamente l’entusiasmo per Lewis Hamilton, che arriverà in Italia il prossimo anno, potrebbe alleviare un poco il dolore dei tifosi che in questo momento si trovano a dover lottare, come sempre, per una stagione con molte delusioni e poche soddisfazioni.

Serve qualcuno che possa aiutare Vasseur e tutti gli ingegneri nel lavoro di ammodernamento di una macchina che sembra distante e anche molto da quelle che stanno davanti. Ecco perché nel corso di questi mesi e anche con una certa insistenza si è parlato di un interesse rosso nei confronti di Adrian Newey che dallo scorso uno maggio è libero sul mercato. Certo, c’è forte l’Aston Martin, ma secondo alcuni giornalisti ben informati la Ferrari non è del tutto tagliata fuori dalla questione.

Grandi notizie per la Ferrari, c’è la possibilità Newey

A spiegare tutto questo ci ha pensato come detto il giornalista tedesco Ralf Bach che scrive per F1 Insider lo stato delle cose: “Jordan ha scherzato su Twitter ma senza dare indicazioni sul futuro di Newey. Newey ha chiesto tempo alle squadre fino alla pausa estiva, a settembre sapremmo di più. L’Aston Martin è la favorita in questa battaglia ma Ferrari non è proprio fuori dai giochi. Stroll ha superato Ferrari mettendo Newey su un piedistallo e come capo del progetto, anche più importante dello stesso marchio, cosa che per Ferrari è inaudito. La stella a Maranello non sarà un pilota né un tecnico ma la squadra”.

Insomma, la Ferrari ci crede e vuole giocarsi fino all’ultimo secondo le proprie possibilità. Prendere Newey sarebbe importante perché potrebbe alzare il livello di una macchina che ha evidente bisogno di interventi. Insomma, una situazione questa da tenere in considerazione e magari potrebbe essere un agosto bollente alla ricerca della chiusura dell’affare. A settembre, in ogni caso, ne sapremo di più.