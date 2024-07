Tennis, sorteggio tabellone Olimpiadi: gli avversari degli azzurri

Giochi di Parigi 2024, ne vedremo delle belle: ecco chi affronteranno alle Olimpiadi gli eroi del battaglione azzurro.

Come in uno Slam, la finale si giocherà al meglio dei 5 set. E lo si farà in una cornice già nota e particolarmente cara ai big del circuito, la stessa che ha ospitato, un paio di mesi fa, il mitico Roland Garros. Sarà una sorta di replay del Major d’Oltralpe, dunque, seppur con una differenza sostanziale: in palio non ci saranno coppe e trofei, ma medaglie.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 27 luglio, giorno in cui avrà ufficialmente inizio il torneo olimpico di tennis. L’ultimo atto si giocherà il 4 agosto e solo allora sapremo se il ritorno sulla terra rossa avrà portato fortuna o meno al battaglione azzurro in trasferta ai piedi della Tour Eiffel. Disputeranno il singolare maschile i convocati Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi mentre il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, ha purtroppo dovuto rinunciare per una tonsillite.

La Nazionale azzurra schiererà invece, sul fronte del doppio maschile, la coppia composta da Vavassori e Bolelli. Le convocate per il singolare femminile sono invece, come noto già da diverse settimane, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, reduce da un’incredibile cavalcata in quel di Wimbledon che solo per un soffio non si è concretizzata nel sogno di una vita. La toscana giocherà il doppio con la Errani, mentre l’altra coppia sarà formata da Cocciaretto e Bronzetti.

Giochi di Parigi 2024: il tabellone principale del torneo olimpico di tennis

Al di là del battaglione azzurro, che in questa edizione dei Giochi Olimpici di Parigi è più agguerrito che mai, saranno 184, in totale, i tennisti in gara al di là delle Alpi. Ci saranno rappresentanti di 41 nazioni e, per la prima volta in assoluto, ci sarà anche il Libano.

I big del circuito maggiore ci saranno, manco a dirlo, tutti. Primo fra tutti Alexander Zverev, che cercherà di fare il bis e di confermarsi campione olimpico dopo che 3 anni fa, a Tokyo, ha vinto l’oro battendo Nole in semifinale e Khachanov in finale. Il suo successo, però, stando alle quote, è meno quotato di quello di altri aspiranti re dei Giochi, come Carlos Alcaraz, ad esempio, grande favorito di questa edizione dopo la doppietta Roland Garros-Wimbledon.

Ma il tennis, si sa, è uno degli sport più imprevedibili al mondo, ragion per cui tutto potrebbe succedere. Per farci un’idea di come andranno le cose, però, sarà sufficiente aspettare il sorteggio del tabellone del torneo olimpico di tennis, in programma giovedì 25 luglio alle ore 11.