Pronostico Celta Vigo-Espanyol: continua il sogno Europa

Celta Vigo-Espanyol è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La vittoria della scorsa settimana sul campo del Rayo Vallecano, ha sicuramente fatto respirare l’Espanyol, che si è allontanato, ma non più di tanto, dalla zona rossa della classifica. Sono quattro adesso i punti di vantaggio dei catalani sulla terz’ultima. Ma l’incubo retrocessione potrebbe tornare forte sabato sera.

In casa del Celta Vigo, per gli ospiti, ci sono pochissime speranze di uscire con un risultato positivo. Non solo per le differenze di valori che la classifica del massimo campionato spagnolo mette in evidenza, ma anche e soprattutto per un altro fattore: il Celta, che di punti in classifica ne ha 43, occupa il settimo posto che vorrebbe dire Conference League al momento ma vede anche la possibilità di avvicinarsi al Betis, che sarà distratto dagli impegni europei che ancora deve affrontare. Insomma, ci pare tutto apparecchiato.

E poi c’è anche il fattore stato di forma che pende, in maniera importante, nei confronti della squadra che gioca in casa: sono 8 i risultati utili di fila piazzati dai baschi, che stanno bene, che si sono presi la possibilità di giocarsi qualcosa di importante in questa fase finale di stagione, e che non vogliono di certo mollare in questo momento così importante. Insomma, non ci sono altre spiegazioni da dare.

Come vedere Celta Vigo-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Espanyol, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Celta Vigo è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Celta Vigo in palla e che non vuole sbagliare nulla. Anche se l’Espanyol avrebbe bisogno di punti per cercare di tirarsi fuori da una difficile situazione di classifica, è troppo importante per i padroni di casa vincere questo match. E lo faranno.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Espanyol

CELTA VIGO (4-3-3): Guaita; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Gonzalez, Duran; Aspas.

ESPANYOL (4-2-3-1): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Roca, Exposito, Puado; Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1