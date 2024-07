I pronostici di giovedì 25 luglio: Europa League, Conference League

I pronostici di giovedì 25 luglio, ci sono numerose partite dei turni preliminari di Europa League e Conference League.

Giovedì ricco di partite con in campo Europa League e Conference League. Tra le squadre impegnate nel secondo turno preliminare di Europa League c’è anche l’Ajax, reduce da una delle peggiori stagioni di sempre. I Lancieri hanno cambiato ben tre allenatori ma dopo un girone di andata pessimo, grazie ad una veemente rimonta sono riusciti a conquistare un pass per l’Europa.

Prima di arrivare alla fase a girone unico, tuttavia, il club di Amsterdam – da quest’anno guidato dall’allenatore italiano Francesco Farioli, capace di riportare in Europa il Nizza nell’ultima stagione – dovrà superare i preliminari. Il primo ostacolo sono i serbi del Vojvodina.

Non dovrebbe correre particolari rischi il Braga: i portoghesi, che nella passata stagione hanno disputato la fase a gironi della Champions League, sono nettamente favoriti sugli israeliani del Maccabi Petach Tikva.

I pronostici sulle altre partite

Gol in vista in Sheriff Tiraspol-Elfsborg e Kilmarnock-Club Brugge, ma è un match da almeno una rete per parte anche quello che opporrà il Corvinul Hunedoara, club che milita nella cadetteria rumena, e i croati del Rijeka.

In Conference League occhi puntati sull’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso: dopo aver assoldato l’ex tecnico di Milan e Napoli, il club croato sta facendo una campagna acquisti degna di nota (uno degli ultimi arrivi è l’ex Barcellona Rakitic e si continua a trattare Edin Dzeko). L’Hajduk sarà impegnato con l’HB Torshavn, squadra delle Isole Faroe, che in Croazia farà verosimilmente molta fatica a limitare i danni.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Ajax vincente e almeno tre gol complessivi in Ajax-Vojvodina Novi Sad, Europa League, ore 20:30

Vincenti

Trabzonspor (in Ruzomberok-Trabzonspor, Europa League, ore 18:30)

(in Ruzomberok-Trabzonspor, Europa League, ore 18:30) Hacken (in Dudelange-Hacken, Conference League, ore 19:00)

(in Dudelange-Hacken, Conference League, ore 19:00) Vitoria Guimaraes (in Floriana FC-Vitoria Guimaraes, Conference League, ore 19:00)

(in Floriana FC-Vitoria Guimaraes, Conference League, ore 19:00) Braga (in Braga-Maccabi Petah Tikva, Europa League, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Mlada Boleslav-Transinvest , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Molde-Silkeborg, Europa League, ore 19:00

Europa League, ore 19:00 Braga-Maccabi Petah Tikva, Europa League, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Kilmarnock-Cercle Brugge , Europa League, ore 20:30

, Europa League, ore 20:30 Wisla Cracovia-Rapid Vienna , Europa League, ore 18:00

, Europa League, ore 18:00 GA Eagles-Brann, Conference League, ore 18:30

Il “clamoroso”

• 2-0 RISULTATO ESATTO NEL PRIMO TEMPO in Ajax-Vojvodina, Europa League, ore 20:30