Pronostico Borussia Dortmund-Barcellona: stavolta ci riusciranno

Borussia Dortmund-Barcellona è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Borussia Dortmund alla fine ha fatto quel che ha potuto ma mercoledì scorso a Montjuic, contro un Barça in versione deluxe, limitare i danni è stato praticamente impossibile. I blaugrana, in un momento di forma strepitosa, hanno praticamente chiuso ogni discorso relativo alla qualificazione già in Catalogna, stravincendo 4-0 l’andata e prenotando il pass per le semifinali di Champions League. Raphinha, doppietta di Lewandowski – sempre scatenato il polacco contro la sua ex squadra – e Yamal: è andato in gol tutto il tridente d’attacco in una gara dominata, in cui i gialloneri, a dispetto degli xG attesi (1,45), non sono neppure riusciti a segnare il cosiddetto gol della bandiera.

Ora l’obiettivo dei tedeschi è salutare la Champions League con onore, per poi concentrarsi esclusivamente su un campionato che al momento vede Emre Can e compagni ottavi in classifica, a -6 dal quarto posto. Sì, il Borussia Dortmund rischia seriamente di non giocarla neanche la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie e nelle ultime giornate di Bundesliga è chiamato a vincere più partite possibili per completare una rimonta tutt’altro che semplice.

Turnover contenuto per Flick

Nel fine settimana, intanto, la squadra di Niko Kovac ha raccolto un punto all’Allianz Arena nel Klassiker con il Bayern Monaco (2-2), che ha allungato a 3 la striscia di risultati utili in patria.

Al Barcellona invece è bastato un’autorete di Saenz per avere ragione del Leganés (0-1) e consolidare la vetta della Liga: normale che Hansi Flick, tecnico blaugrana, accarezzi da un po’ di tempo il sogno del Triplete, visto che in Europa forse solo il PSG può vantare lo stesso ritmo dei catalani, una vera e propria macchina da guerra (e da gol, se consideriamo i numeri fantasmagorici a livello offensivo). Il turnover di Flick a Dortmund sarà ad ogni modo contenuto: assenti solo gli infortunati ter Stegen, Casadò e Bernal, in dubbio la presenza di Dani Olmo. Nel Borussia tutti a disposizione, eccetto Schlotterbeck e Sabitzer. Rientra Gross dalla squalifica.

Come vedere Borussia Dortmund-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Borussia Dortmund-Barcellona è in programma martedì alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213), e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. La vittoria del Barcellona è quotata invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Barcellona fa ritorno al Signal Iduna Park dopo pochi mesi: a dicembre, nella fase a girone unico, i catalani si erano imposti sul Borussia Dortmund con un pirotecnico 3-2, una gara piena di emozioni. In caso di vittoria per la squadra di Flick, imbattuta in Champions League da 10 gare consecutive, sarebbe il quinto successo di fila in trasferta. Nessuna possibilità di “remuntada” ma stavolta i gialloneri almeno un gol dovrebbero realizzarlo, com’era avvenuto nella fase a girone unico.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Barcellona

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Emre Can, Bensebaini; Nmecha, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez, Balde; Pedri, de Jong, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2