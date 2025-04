Ritiro Fognini, l’annuncio sui social: come ha reagito Flavia Pennetta

Flavia Pennetta ha reagito in maniera inaspettata alla notizia che le ha dato il marito Fabio Fognini: la sua carriera sta per volgere al termine.

È opinione comune che quello appena passato agli archivi sia stato il suo ultimo Masters 1000 di Montecarlo. Molto probabilmente, infatti, Fabio Fognini non calcherà mai più il palcoscenico sul quale, nel lontano 2019, brillò come mai nella sua carriera. Lui quel torneo lo ha vinto, ma tornare su quello stesso campo, quest’anno, ha avuto un sapore dolceamaro.

Il tennista di Arma di Taggia ha perso al primo turno e lo ha fatto, almeno nel primo set, in malo modo, senza assicurarsi neppure un game. Francisco Cerundolo gliene ha concessi tre nel secondo parziale, ma è innegabile che abbia dominato il match dal primo all’ultimo istante. Cosa che non ha stupito affatto il diretto interessato, per la verità, che conosce abbastanza bene tanto la sua mente quanto il suo corpo da capire che i suoi colpi non sono più gli stessi.

“È stata una partita a senso unico – ha detto a Eurosport – non sono riuscito a giocare. Ovviamente in questo periodo il mio livello di tennis si è abbassato parecchio e faccio fatica a stare dietro a questo tipo di giocatori che hanno un altro ritmo. Bisogna accettarlo, ora è tempo di cercare di provarci di nuovo. Poi, nel caso, non lo so cosa potrebbe accadere. Sono consapevole che, essendo stato fuori così tanto tempo, adesso il mio livello è sceso parecchio e si vede”.

Titoli di coda per Fabio Fognini: ecco quando avverrà

Non è la prima volta che Fognini allude, più o meno velatamente, al suo ritiro. Ha quasi 38 anni e sappiamo che potrebbe uscire di scena da un momento all’altro. Non ci sarebbe da rimanerne stupiti, ecco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport Tennis (@skysporttennis)



C’è qualcuno, tuttavia, che sta cercando di incalzarlo. Qualcuno che vorrebbe sapere, più di tutti gli altri, quando, di preciso, Fabio appenderà la racchetta al chiodo. Parliamo di sua moglie Flavia Pennetta, che lo ha intervistato a Insider, su Sky Sport, scucendogli una dichiarazione abbastanza scottante in merito a questo argomento così delicato.

“Ma tu quanto tempo vuoi giocare ancora?”, ha chiesto l’ex stella del tennis a suo marito. “Devo dire che sto bene – questa la risposta del giocatore ligure – ma non sto bene. Tu ti ricordi no, quando ti ho fatto la proposta di matrimonio? I preparativi, le cose dietro… Siamo in questa fase qua“. “Dobbiamo organizzarci, abbiamo un po’ di impegni”, ha ribattuto Flavia, per poi strappare a Fabio una promessa: “Va bene, non ti preoccupare – ha assicurato – sarai la prima a saperlo”. A questo punto, insomma, è ufficiale: che ci piaccia o no, ci siamo quasi.