Inter tradita, annuncio shock: l’agente lo ha proposto alla Juve

Inter tradita, annuncio choc del giornalista: il centrocampista dei nerazzurri sarebbe stato proposto alla Juventus. Ecco la situazione

Nel calciomercato non c’è mai niente di scontato. Anche alcune trattative che sembrano chiuse possono saltare, anche colpi inimmaginabili possono compiersi. Di casi eclatanti ce ne sono tanti e non staremo qui a raccontarli. Qui non parliamo comunque di qualcosa che sarebbe fuori dal normale, ma di sicuro parliamo di un tradimento.

Nel corso degli anni nonostante la grandissima rivalità Juventus e Inter di affari ne hanno fatti. L’ultimo, l’anno scorso, quello di Cuadrado – se mai si può definire un affare visto com’è andata la stagione – passato a parametro zero dai bianconeri ai nerazzurri. Insomma, non ci sarebbe da meravigliarsi se nel corso delle prossime settimane un centrocampista potesse passare alla Juventus. Certo, appare difficile, ma secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano un primo abboccamento ci sarebbe stato. E andiamo a vedere per chi.

Inter tradita, Frattesi offerto alla Juventus

“Beppe Riso (agente di Frattesi, ndr) ha proposto Frattesi alla Juve e non solo. Il giocatore è molto scontento, è arrivato anche Zielinski e non è uscito nessuno. Attenzione, in ogni caso, perché Frattesi può lasciare davvero l’Inter e ovviamente Riso è un procuratore bravo e ambizioso“. Queste la parole del giornalista che da molti anni segue la Juventus. Certo, come detto prima è un’operazione davvero difficile, ma magari la si potrebbe pensare nel caso di un inserimento anche di Chiesa.

Federico infatti è in uscita dalla Juventus e non sembrano ci possano essere i margini di un rinnovo contrattuale in scadenza nel 2025. Quindi le possibilità che possa lasciare quest’anno Torino ci sono e ci sembrano anche abbastanza alte. Insomma, in poche parole, si è parlato anche di un possibile scambio ma pure in questo caso – per ora, ribadiamolo – ci pare davvero fantamercato. Perché come sottolineato prima nulla è impossibile e tutto realmente può succedere. Vedremo se anche questa cosa si tramuterà in una trattativa oppure rimarrà come una cosa così, quasi campata in aria.