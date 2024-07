Lotto last minute, gli ultimi saranno i primi

La dea bendata non aspetta nessuno, per cui è stato doppiamente fortunato: ha giocato al Lotto in calcio d’angolo e ha vinto un patrimonio.

Presi come siamo da mille cose, dimenticarsene è più comune di quanto si pensi. Sappiamo bene quali sono i giorni in cui avvengono le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e così via, ma è facile dimenticarsi di giocare la propria combinazione e di perdere, dunque, una possibile occasione d’oro.

A uno studente australiano di 20 anni è successo proprio questo. Più o meno. Già, perché, per sua fortuna, l’epilogo della storia che stiamo per raccontarvi è un tantino diverso da quello prospettato pocanzi. È successo che, nel bel mezzo della sessione estiva, per poco non ha dimenticato di fare ciò che fa spesso: giocare al Lotto, naturalmente alla versione propria della terra dei canguri.

Era concentratissimo, si era tuffato a capofitto nello studio e proprio non aveva pensato al fatto che quel giorno ci sarebbe stata l’estrazione del suo gioco preferito. Ha giocato last minute, praticamente in calcio d’angolo, pochi minuti prima che il concorso chiudesse i battenti. Ha rischiato di rimanere senza schedina, e non solo. Per la verità, ha rischiato molto più di questo, come scoprirete a breve.

Vince 4 milioni al Lotto ma ci è mancato tanto così

Il giovane di Campbellfield, quella stessa sera, ha fatto una scoperta pazzesca. Aveva giocato online e la sua identità era “tracciata”, ragion per cui ha ricevuto la telefonata della vita.

All’altro capo della cornetta c’erano i funzionari della lotteria: sembrava uno scherzo, ma non lo era. Quelle persone lo hanno informato del fatto che aveva vinto al Lotto australiano e che c’era, pronto per lui, un jackpot spaziale del valore di 4,8 milioni di dollari, l’equivalente di 4,4 milioni di euro. Non ha voluto riceverli tutti in una volta, ma ha scelto l’opzione che gli garantirà una rendita mensile da 20mila dollari per i prossimi 20 anni. Potrebbe non avere mai più bisogno di lavorare e dunque di studiare, ma non sembra intenzionato, tanto di cappello, a lasciare l’università.

“Non ho ancora progetti immediati – ha detto ai funzionari quando gli hanno chiesto come intendesse spendere tutti quei soldi – ma penso che potrei investire. Sono uno studente e questi soldi mi aiuteranno a ripagare i miei prestiti. Potrei comprare una casa, andare in vacanza, comprare una macchina nuova, ma ci devo pensare”.