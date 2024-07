Scintille con Hamilton: zittito da un altro pilota

Scintille con Hamilton, il botta e risposta via radio tra il muretto Red Bull e Verstappen non è stato l’unico colpo di scena del GP d’Ungheria.

Non si può parlare di Mondiale riaperto, ma di sicuro gli ultimi tre Gran Premi hanno messo un po’ di pepe al campionato di Formula 1. Da qualche mese a questa parte, infatti, la Red Bull sembra aver perso colpi. E lo dimostra il fatto che il campione in carica Max Verstappen non riesca a salire sul gradino più alto del podio dal Gp di Spagna, un mese fa. Nella classifica piloti l’olandese rimane saldamente al comando con 265 punti – 76 in più di Lando Norris, secondo – ma non stiamo certo assistendo al monologo delle stagioni precedenti.

In Ungheria, lo scorso fine settimana, Verstappen è apparso nervosissimo ed ha chiuso soltanto quinto. Se ne è accorto anche il “muretto” della stessa Red Bull, che non è stato per nulla tenero nei suoi confronti. Memorabile la frase pronunciata via radio “Max, ti stai comportando come un bambino!” dopo un contatto con il suo vecchio rivale Hamilton a 7 giri dalla fine, in cui il pilota nato ad Hasselt, in Belgio, ha corso anche il rischio di danneggiare la sua vettura. Ma le paturnie di Verstappen non sono stati gli unici colpi di scena del weekend ungherese, a dir poco movimentato. Non poteva passare inosservato neppure lo “scambio di vedute” abbastanza accesso tra i due piloti inglesi Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren).

Scintille con Hamilton, Norris a muso duro con il suo connazionale

Norris negli ultimi giri è stato praticamente “costretto” dal suo muretto a far passare davanti il suo compagno di scuderia Oscar Piastri dopo una gestione non lineare dei pit stop.

Inizialmente il pilota inglese si era rifiutato di farlo ma alla fine ha ceduto: qualche punto in più avrebbe fatto comodo, dal momento che rispetto a Piastri ha più chance di vincere il Mondiale. Giustificato, dunque, il nervosismo a fine gara, in cui come dicevamo prima c’è stato un “siparietto” con il connazionale Hamilton. Ecco il botta e risposta tra i due, riportato anche da F1 News.

LH: “Phew! You guys are fast” LN: : “You had a fast car 7 years ago…” LH: : “7 years ago? long time. Were you here seven years ago?” LN: “You had a quick car, and now it’s us.” LH: “I wasn’t complaining, I was complimenting your car.” 😁 pic.twitter.com/VsZfPtjdmI — deni (@fiagirly) July 21, 2024

Hamilton: “Ragazzi, siete velocissimi ultimamente”

Norris: “Tu avevi la macchina più veloce 7 anni fa”

H: “Sette anni fa? Non è un po’ troppo tempo? Dov’eri sette anni fa?

N: “Senti, avevi la macchina più veloce te all’epoca. Ora ce l’abbiamo noi”

H: “Non mi stavo lamentando. In realtà era un complimento alla tua macchina”