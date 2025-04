Pronostico Aston Villa-Nottingham: distrazione Champions e fattore campo

Aston Villa-Nottingham è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la vittoria nel mezzo della settimana sul campo del Brighton, l’Aston Villa – impegnato la prossima settimana in Champions League – vede da vicino anche la qualificazione alla prossima massima competizione europea per la prossima stagione. Sarebbe importante, per gli uomini di Emery, riuscire ad essere dentro le prime quattro ma, visto l’andazzo, potrebbe anche bastare il quinto posto.

Una Champions che il prossimo anno potrebbe vedere inaspettato protagonista anche il Nottingham: gli ospiti sono la squadra rivelazione del campionato e si presentano a questo appuntamento forti della bellissima e sofferta vittoria contro il Manchester United. Ormai il Nottingham vince anche contro le big, e non è una novità, e il rendimento è qualcosa di davvero clamoroso. Qualcosa di inaspettato.

Nella serata di sabato si affrontano due squadre che stanno vivendo il momento più importante della stagione: sette vittorie di fila per il Villa, sei risultati utili consecutivi per gli ospiti (un pareggio). Una continuità che non si vedeva da tantissimo tempo. Siamo convinti, comunque, che in questo match, il fattore campo dovrebbe fare la differenza. I Villans, infatti, hanno non solo una rosa migliore, ma riescono a dare di più anche e soprattutto quando giocano davanti al proprio pubblico. In casa infatti hanno perso due volte in questa stagione: contro l’Arsenal alla seconda giornata e contro il Crystal Palace in quella che è una giornata storta che può capitare a tutti.

