Pronostici Atp Barcellona 2025: i favoriti per la vittoria finale

Si scaldano i motori del Barcelona Open 2025: i big ai nastri di partenza, i pronostici e i nomi dei tennisti favoriti per la vittoria finale del torneo.

Era prevedibile che, una volta messo piede sulla terra rossa, Carlos Alcaraz si sarebbe come trasformato. Tanto è vero che a Montecarlo, come volevasi dimostrare, l’iberico è stato un vero e proprio caterpillar. Ha asfaltato una marea di avversari di lusso, l’ultimo dei quali l’italiano Lorenzo Musetti, che pure era riuscito, nel primo set, a dargli filo da torcere.

Considerando che il morale sarà sicuramente alle stelle, va da sé che il fenomeno di Murcia sia uno degli osservati speciali del Barcelona Open. Qui ha vinto sia nel 2022 che nel 2023, per cui è, senza ombra di dubbio, il favorito per la vittoria di questo torneo, che si gioca in parallelo con quello di Monaco di Baviera. Il fatto che sia reduce, però, da una così faticosa cavalcata nel Principato di Monaco solleva, inevitabilmente, un bel po’ di interrogativi su cui è doveroso soffermarsi.

L’ex numero 1 del mondo potrebbe sentirsi affaticato, e ne avrebbe ben donde. Anche perché le partite giocate in Costa Azzurra non sono state, va detto, a senso unico dall’inizio alla fine. In 3 dei 5 match giocati è andato sotto di un set, quindi non si può affermare che abbia dominato come, invece, ha fatto in altre circostanze.

Non solo Alcaraz: altri due osservati speciali al Barcelona Open

Il reale favorito di questa edizione del Barcelona Open potrebbe essere, alla luce di queste considerazioni, il greco Stefanos Tsitsipas. Nel suo campo del cuore con vista mare ha giocato delle ottime partite e in Spagna ha centrato la finale, nel corso della sua carriera, per ben 4 volte. Potrebbe essere sufficientemente in forma, dunque, da giocarsi il titolo. Alcaraz permettendo, s’intende, essendo lo spagnolo la sua bestia nera per antonomasia.

Potrebbe valere un piccolo investimento anche Alejandro Davidovich Fokina, che in questo avvio di stagione ha ottenuto risultati strabilianti. Non avrà l’esperienza del greco di cui abbiamo parlato pocanzi, magari, ma anche lui è solido sulla terra rossa, capace com’è di variare ritmo e colpi ad una velocità impressionante. Non a caso, come si ricorderà, nel 2022 arrivò in finale a Montecarlo, entrando così a far parte, di fatto, della schiera di terraioli del circuito Atp.

E poi gioca in casa, il che, in molte circostanze, è indubbiamente un vantaggio. Questo, unito al fatto che il suo tabellone è, almeno sulla carta, favorevole, fa di lui un potenziale vincitore. Non resta che capire, a questo punto, se a trionfare sarà l’esperienza o se, invece, possa essere l’anno giusto per l’exploit di un outsider.