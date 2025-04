Pronostici Atp Monaco 2025: i favoriti per la vittoria finale

Munich 2025 al via: tutto quello che c’è da sapere sull’entry list del torneo tedesco di categoria 500 e sui favoriti per la vittoria finale.

Avrà tutto un altro sapore, a partire da quest’anno, il BMW Open di Monaco di Baviera. Il torneo tedesco fa parte, ora, della categoria degli Atp 500, per cui ha acquisito un ruolo di grande prestigio all’interno della programmazione stagionale. Il che, naturalmente, si riflette in maniera importante sull’entry list dell’appuntamento, in programma dal 14 al 20 aprile.

Il campione in carica è Jan-Lennard Struff, che essendo originario di Warstein gioca in casa. Dovrà vedersela, però, con un parterre di giocatori di tutto rispetto, incluso un altro tennista che, su quello stesso campo, ha trionfato ben più di una volta. Parliamo di Alexander Zverev, che è, senza ombra di dubbio, il nome di maggior spicco all’interno del tabellone principale della 109esima edizione dei campionati internazionali bavaresi di tennis.

Vi parteciperanno in 32: sono state assegnate 4 wildcard e altri 4 giocatori entreranno nel main draw dopo aver fatto le qualificazioni. Si è liberato, poi, ad una manciata di minuti dal sorteggio del tabellone principale, un posto. Un posto che era occupato, in precedenza, da uno dei potenziali candidati alla vittoria di questa edizione del torneo tedesco. Quello, cioè, di Matteo Berrettini, che, verosimilmente per il problema al piede manifestatosi a Montecarlo, ha deciso di ritirarsi e di concedersi qualche giorno di riposo.

Atp Munich 2025 al via, ma senza Berrettini

Se Zverev va per la maggiore, sia in qualità di numero 2 del mondo che in quanto padrone di casa, questo non significa che avrà vita facile. Tutt’altro. In tabellone ci sono pur sempre pezzi da novanta come Taylor Fritz e Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime e Ugo Humbert.

Avendo trionfato per ben due volte all’MTTC Iphitos, l’opinione generale è che sia lui il favorito per la vittoria del BMW Open 2025. Più per una questione di ranking e di dimestichezza con la terra rossa, che per un discorso legato alle ultime prestazioni. Sascha non sta certo brillando, anzi. Anche a Montecarlo, dove è stato battuto proprio da Berrettini, ha deluso le aspettative, ma chissà che l’aria di casa non possa, in qualche modo, sbloccarlo.

Occhio anche a Shelton, che sulla terra battuta è migliorato notevolmente e che è un possibile outsider di questo torneo. Non dovrebbero destare particolari preoccupazioni, di contro, Auger-Aliassime e Humbert, che pur sapendo il fatto loro non hanno mai mostrato sulla terra rossa la costanza e la continuità, in termini di risultati, che appartengono invece a Zverev.