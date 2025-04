Berrettini finisce in tribunale: tifosi spiazzati

Matteo Berrettini, quello che è accaduto nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco: svolta inaspettata, cambia completamente vita.

C’è stato un momento in cui l’ipotesi che a vincere potesse essere lui non sembrava poi così assurda. Aveva giocato talmente bene, nel match contro il terraiolo doc Stefanos Tsitsipas, che anche solo per una manciata di ore lo abbiamo creduto possibile. Poi è arrivato il giorno della partita contro Lorenzo Musetti e, con il cuore già spaccato a metà, non c’è stato altro da fare che arrendersi all’evidenza.

Non è ancora dato sapere di che entità sia il problema al piede destro che ha compromesso la sua performance agli ottavi di finale di Montecarlo, ma certo è che questo intoppo non ci voleva proprio. Matteo Berrettini aveva ritrovato fiducia e continuità e questo piccolo – si spera – infortunio, unito alla sconfitta cocente che il carrarino gli ha rifilato, potrebbe non avergli fatto bene. Men che meno all’umore, ma tant’è.

L’essenziale è che il romano non dimentichi le grandi cose fatte in questo inizio di stagione e che, soprattutto, non si demoralizzi. Che dopo aver rinunciato all’Atp di Monaco di Baviera faccia tesoro dei giorni che verranno sia per rifiatare, che per rimettere ordine nei pensieri. Nella speranza che questo incidente di percorso non comprometta in alcun modo il prosieguo dell’anno in cui Berrettini, finalmente, è tornato ad essere quello, o quasi, di un tempo.

Berrettini cambia vita: decisione sorprendente

Ci vorrà il Masters 1000 di Madrid per rivederlo in campo, ma se è questo il prezzo da pagare perché torni in forma come lo è stato fino a questo momento, allora ben venga.

Sempre a patto che non dia un seguito a quello che ha confessato qualche giorno fa, quando era ancora in gara a Montecarlo. Mentre girava un contenuto social, più precisamente un’intervista, Matteo ha lasciato tutti di stucco con una risposta sorprendente. Spiazzante. Gli è stato chiesto che lavoro da ufficio avrebbe fatto, se non fosse stato un tennista, e indovinate un po’?

Berrettini avrebbe fatto, queste le sue parole, l’avvocato divorzista. Ce lo vedete in giacca e cravatta, anziché in calzoncini e t-shirt, con la ventiquattr’ore di pelle al posto della racchetta? Forse sì, forse no, ma una cosa è certa: alla porta del suo ufficio ci sarebbe stata una coda interminabile di potenziali clienti…