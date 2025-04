Pronostico Stoccarda-Werder Brema: allungo decisivo

Stoccarda-Werder Brema è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In finale di Coppa di Germania e con la possibilità di prendersi una qualificazione alle coppe europee tramite il trofeo nazionale. Ma lo Stoccarda, che viene da due vittorie di fila, non si vuole precludere nulla, nemmeno la possibilità di arrivare tramite il campionato in Europa. Non c’è la volontà, in poche parole, di rischiare nulla.

Meglio stare in lizza su tutti i fronti e meglio vincere, perché aiuta sempre a farlo. Si sa, è un detto che nel calcio va molto di moda e continuerà ad essere così sempre. Certo, vincere contro il Werder Brema – dietro di un solo punto in classifica e che ha piazzato tre vittorie nelle ultime cinque uscite – sarà tutt’altro che semplice. Ma lo Stoccarda, comunque, dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti. Il motivo adesso ve lo spieghiamo.

C’è da dare qualche soddisfazione ai propri tifosi. Perché nelle ultime cinque partite interne, lo Stoccarda – contro Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Wolfsburg – ha perso sempre. Sì, l’ultimo impegno tra le mura amiche è stata la semifinale di Coppa, però in campionato si deve dare una svolta. E l’occasione è importante anche per l’allungo decisivo del quale vi abbiamo parlato nel titolo di questo articolo. Un allungo che, di fatto, chiuderebbe ogni possibilità al Werder Brema di sognare, ancora, un piazzamento europeo. In Bundesliga, insomma, è tempo di verdetti.

Come vedere Stoccarda-Werder Brema in diretta tv e streaming

Stoccarda-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vittoria dello Stoccarda. Non semplice, come spiegato prima. Ma la voglia di tornare a vincere tra le mura amiche, in campionato, farà la differenza. Gara che, inoltre, dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra come successo in 3 degli ultimi 5 incroci.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Werder Brema

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stergiou, Jaquez, Chabot, Hendricks; Karazor, Keitel; Riedere, Woltemade, Fuhric; Demirovic.

WERDER BREMA (3-3-2-2): Zetterer; Stark, Friedl, Pieper; Weiser, Lynen, Agu; Stage, Schmid; Burke, Duckson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1