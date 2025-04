Pronostico Leganés-Barcellona: la marcia non si arresta

Leganes-Barcellona è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Non c’è nemmeno bisogno di fare turnover in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Barcellona di Flick, ieri sera, ha distrutto il Borussia Dortmund e quindi con il 4-0 conquistato in Spagna ormai ha superato il turno. Sì, non ci possono essere dubbi: il divario visto è stato netto, clamoroso, forse più di quanto uno ci si potesse aspettare.

E contro il Leganes, sabato sera, l’obiettivo dei catalani è quello di rimanere davanti di quattro punti – qualora dovesse vincere pure Ancelotti – rispetto al Real Madrid che insegue in campionato. Obiettivo semplice, perché non è un vero e proprio testacoda ma poco ci manca, visto che gli ospiti sono terz’ultimi in classifica e vengono da un solo risultato utile – un pareggio – acciuffato nelle ultime quattro uscite stagionali. A differenza della banda che suona un’armonia perfetta, quella di Flick, che non perde dal 21 dicembre contro l’Atletico Madrid. Insomma, un ruolino importante, incredibile, se pensiamo anche che si tratta di un progetto iniziato solamente la scorsa estate, vale a dire da quando il tecnico tedesco si è seduto sulla panchina degli spagnoli.

Pochi dubbi, insomma, su chi si prenderà i tre punti. E sì, qualche cambio, comunque, il Barcellona lo potrebbe fare. Ma non più di tanti, in Germania martedì prossimo sarà solamente una gita di piacere, o quasi.

Come vedere Leganes-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Leganes-Barcellona, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara quasi senza storia. Il Barcellona in questo momento fa uno sport diverso da tutti gli altri. Vittoria semplice per i catalani, in un match che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Leganes-Barcellona

LEGANES (4-2-3-1): Dmitrovic; Rosier, Gonzalez, Nastasic, Hernandez; Neyou, Tapia; Cruz, Cisse, Raba; Garcia.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Lopez, Fati; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3