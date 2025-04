Pronostico Barcellona-Borussia Dortmund: non ci sarà nessuna rivincita

Barcellona-Borussia Dortmund è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In odor di “Triplete”, in Spagna, non c’è solamente il Real Madrid. Anche il Barcellona di Hansi Flick è in corsa per i 3 titoli stagionali più importanti: Champions League, Liga e Coppa del Re. Quando mancano due mesi scarsi alla fine della stagione, i catalani si ritrovano al primo posto in campionato (a +4 sul Real secondo), in finale della coppa nazionale – dove andrà in scena l’ennesimo Clasico stagionale con i Blancos – e tra i principali candidati alla vittoria della coppa delle grandi orecchie, competizione che da diverso tempo non vede protagonista il Barça. Non a caso l’ultimo trionfo risale a 10 anni fa, nel 2015, contro la Juventus in finale.

Oltre a macinare gioco, gol e punti in campionato, il Barcellona ha incantato anche sulla scena continentale. I 19 punti conquistati nella fase a girone unico – solo il Liverpool ne ha ottenuti di più – sono lì a dimostrarlo. Ma, soprattutto, nessuno ha segnato più gol (28) di Lewandowski e compagni, che hanno concluso la prima fase con il miglior attacco del torneo, trascinati da un Raphinha da urlo (il brasiliano è difatti capocannoniere della manifestazione con 11 reti). Negli ottavi l’andazzo non è cambiato: l’insidioso Benfica ha potuto poco contro la squadra di Flick, che ha avuto la meglio sia all’andata che al ritorno (0-1 in Portogallo e 3-1 a Montjuic). In Champions League, inoltre, il Barcellona è imbattuto da 9 partite ed in questa edizione non ha mai perso tra le mura amiche (4 vittorie e un pareggio).

Kovac ritrova l'”amico” Flick

I troppi impegni ravvicinati, tuttavia, hanno fatto perdere brillantezza anche al Barça: sabato scorso avevano la ghiotta occasione di “ammazzare” la Liga ed approfittare della clamorosa sconfitta interna del Real Madrid con il Valencia ma sono stati fermati in casa da un arcigno Betis (1-1).

Nei quarti di finale di Champions League li attende adesso il Borussia Dortmund di Niko Kovac, tecnico che conosce abbastanza bene Flick, avendolo avuto come vice ai tempi del Bayern Monaco, nella stagione 2018-19. Kovac è subentrato a Nuri Sahin lo scorso gennaio, in seguito ad una lunga serie di risultati deludenti in Bundesliga: non c’era lui, dunque, sulla panchina del Borussia a dicembre, quando le due squadre si sono affrontate nel girone unico. Un match davvero scoppiettante quello del Signal Iduna Park, terminato 3-2 per i blaugrana. Per arrivare ai quarti i gialloneri hanno dovuto superare Sporting e Lille ma, più in generale, la loro è una stagione da due volti: bene in Champions, male in campionato.

Basti pensare che il Borussia Dortmund è solo ottavo in Bundesliga: le due vittorie di fila con Mainz e Friburgo, però, hanno consentito agli uomini di Kovac di riavvicinare il quarto posto, ora distante appena 5 punti. A Barcellona il tecnico giallonero dovrà rinunciare all’infortunato Sabitzer, il suo collega Flick invece non avrà ter Stegen, Christensen, Casadò e Bernal. In dubbio Dani Olmo.

Come vedere Barcellona-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

Barcellona-Borussia Dortmund è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Lluìs Companys” di Barcellona, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Nei 5 precedenti il Borussia Dortmund non ha mai battuto il Barcellona: un trend che la dice lunga. I progressi raggiunti con Kovac sono sotto gli occhi di tutti, ma non è abbastanza per pensare di fare il colpaccio in casa di una delle squadre migliori – lo dicono i numeri – di questa Champions League. Ipotizziamo una vittoria dei blaugrana in una gara che dovrebbe riservare almeno 3 gol complessivi, com’è avvenuto nel girone.

Le probabili formazioni di Barcellona-Borussia Dortmund

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Anton, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1