I pronostici di martedì 8 aprile: Champions League, Championship e non solo

I pronostici di martedì 8 aprile: al via i quarti di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati

Riparte la Champions League con le prime due partite dell’andata dei quarti di finale: Bayern Monaco-Inter e Arsenal-Real Madrid. Due partite che saranno condizionate anche dagli infortuni che hanno colpito alcune delle squadre in campo soprattutto nell’ultimo periodo.

I bavaresi ad esempio dovranno rinunciare a Musiala, in assoluto uno dei giocatori più talentuosi, out insieme a Upamecano, Davies, Ito, Neuer e Pavlovic. L’Arsenal invece continua ad avere grossi problemi in attacco, dove sta giocando il centrocampista Merino da falso nueve. Si è gravemente infortunato anche il difensore centrale Gabriel, ma Arteta ha anche una buona notizia ovvero il rientro di Saka.

In tutte e due le partite, sulla carta più equilibrate rispetto agli altri due quarti di finale che andranno in scena domani, c’è da aspettarsi il “gol” (entrambe le squadre segnano).

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche un turno infrasettimanale di Championship: a sei giornate dal termine della regular season restano sempre in tre a contendersi i primi due posti, quelli che mettono in palio il pass diretto per la Premier League senza dover giocare i playoff: Burnley, Sheffield United e Leeds, in questo preciso ordine e racchiuse in appena due punti.

Il Burnley è la squadra più in forma e dovrebbe uscire indenne dalla sfida in casa del Derby, puntando sulla consueta solidità della difesa, capace di incassare solamente 12 gol in 40 partite. Più complicata la sfida che attende il Leeds in casa del Middlesbrough: partita da almeno un gol per squadra.

Vittoria in arrivo scendendo di un’altra categoria per il Bolton a caccia di un posto nei playoff contro il Rotherham ormai rimasto senza particolari obiettivi di classifica.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 1-4 in Derby County-Burnley, Championship, ore 20:45

Vincenti

Sheffield United (in Sheffield United-Millwall, Championship, ore 20:45)

(in Sheffield United-Millwall, ore 20:45) Bolton (in Bolton-Rotherham, League One, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Mansfield-Leyton Orient , League One , ore 20:45

, , ore 20:45 Peterborough-Birmingham City , League One , ore 20:45

, , ore 20:45 Norwich-Sunderland, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leeds-Middlersbrough , Championship , ore 21:00

, , ore 21:00 Arsenal-Real Madrid , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Bayern Monaco-Inter, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 35.26 GOLDBET ; 36.38 SNAI; 35.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Bologna-Napoli, Serie A, ore 20:45