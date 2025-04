Pronostico PSG-Aston Villa: c’è un ex tra i parigini e la semifinale

PSG-Aston Villa è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il PSG è automaticamente diventato un credibilissimo outsider per la vittoria di questa Champions League un mese fa, quando contro ogni pronostico ha fatto fuori dalla competizione il Liverpool, la squadra che aveva dominato in lungo e in largo la fase a girone unico. Sconfitti 1-0 al Parco dei Principi nonostante avessero giocato decisamente meglio rispetto ai Reds, i parigini hanno ricambiato il “favore” ad Anfield, spuntandola infine ai rigori grazie alle parate di uno strepitoso Donnarumma.

Il progetto varato un anno fa da Luis Enrique, incentrato sulla valorizzazione dei giovani talenti e su un identità di gioco ben precisa, sta iniziando a raccogliere i frutti. Il vero banco di prova però come ogni anno sarà la coppa dalle grandi orecchie, trofeo che il club della capitale francese sogna di sollevare da più di un decennio e cioè da quando la società è stata rilevata dal ricchissimo qatariota Al-Khelaifi. Nel frattempo, Dembélé e compagni si sono laureati per la tredicesima volta nella loro storia – la quarta di fila – campioni di Francia.

Sabato scorso è bastato un gol di Doué per piegare l’Angers (1-0) e chiudere i giochi per il titolo con ben sei turni d’anticipo. Un dominio assoluto ed incontrastato che ormai non fa neppure più notizia: anche i festeggiamenti sono stati molto sobri, dal momento che in settimana è in programma l’andata dei quarti di finale di Champions League con l’Aston Villa dell’ex Unai Emery, allenatore che ha guidato il PSG dal 2016 al 2018 (l’altro ex è Marco Asensio, approdato a Birmingham nel mercato invernale).

Villans reduci da 8 vittorie di fila

Un’altra inglese, dunque, per un PSG che d’ora in poi potrà dedicarsi esclusivamente alla coppa. Non partono favoriti ovviamente i Villans, comunque al di là delle più rosee aspettative in questa Champions League.

Se consideriamo che il club di Birmingham non partecipava alla manifestazione continentale più importante e prestigiosa da oltre 40 anni, i quarti di finale sono un ottimo risultato. La squadra di Emery, oltre a chiudere tra le primo otto nel maxi-girone, negli ottavi non ha tradito le attese facendo valere la propria superiorità nei confronti del Club Brugge – giustiziere dell’Atalanta negli spareggi – battuto nettamente sia all’andata che al ritorno con il risultato complessivo di 6-1. L’Aston Villa, malgrado qualche alto e basso di troppo, è attualmente sesto in Premier League, in piena corsa per conquistare nuovamente un pass per la prossima edizione della Champions. I Villans, peraltro, si presentano a Parigi forti di un filotto di 8 vittorie consecutive tra le varie competizioni: sabato scorso hanno avuto la meglio 2-1 sul sorprendente Nottingham Forest.

Emery al Parco dei Principi potrebbe dover rinunciare agli acciaccati Barkley e Bailey, mentre nel PSG non ci sarà lo squalificato Marquinhos.

Come vedere PSG-Aston Villa in diretta tv e in streaming

PSG-Aston Villa è in programma mercoledì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Rispetto al turno precedente il PSG avrà lo status di favorito e dovrà essere bravo a gestire la forte pressione: dettaglio non banale per una squadra composta da tanti giovani. La gara del Parco dei Principi, in ogni caso, non dovrebbe riservare grosse sorprese. Sull’onda del trionfo in Ligue 1, i parigini dovrebbero riuscire ad avere la meglio su un Aston Villa che, pur essendo in gran forma, in trasferta è solitamente meno efficace: gli inglesi faranno molta fatica a contenere la qualità dei campioni di Francia, dominanti soprattutto in mezzo.

Le probabili formazioni di PSG-Aston Villa

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford.

L'Aston Villa riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1