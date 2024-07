Lotto, vincita assurda in città: lo hanno subito scoperto

Lotto. la vincita assurda, la più alta del 2024 ha già un volto. Lo hanno scoperto subito. Ecco come sono arrivati a lui

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di quella che è stata, al gioco del Lotto, la vincita più alta – fino al momento – di tutto il 2024: oltre un milione di euro, vinti a Quarrata in Toscana, con una quaterna composta dai numeri 17, 49, 52 e 69. Un enorme colpo di fortuna, di quelli che succedono una sola volta nella vita.

Una giocata, come vi abbiamo spiegato, da 30 euro: quindi non pochi soldi. Perfettamente suddivisi per ambo, terno e quaterna appunta. Le combinazioni fra i vari numeri hanno dato quindi origine a una sequela di ambi e di terni, oltre che a una quaterna che, da sola, gli ha pagato 120mila volte la posta. Insomma, il sogno di una vita. Ma, questo fortunato scommettitore, potrebbe avere qualche problema. Per il momento l’identità non si conosce, ma il gestore della ricevitoria dove è stata giocata la schedina, qualche indizio lo dà.

Lotto, svelata subito l’identità

Intervistato da Il Tirreno, il gestore della tabaccheria-ricevitoria Giacomelli di via larga 1, a Quarrata appunto, dove è stata giocata la schedina, ha parlato in questo modo: “Sicuramente si tratta di un giocatore abituale, come ce ne sono tanti. Lo deduco sia dall’importo della giocata che da come è stata suddivisa. Sono rari infatti coloro che puntano 10 euro su una quaterna su ruota fissa e che, comunque, giocano 30 euro in un singolo tagliando”. Insomma, forse qualche indizio c’è.

“Al vincitore di questa somma così imponente e importante – ha sottolineato ancora Francesco Giacomelli – auguro di potersi godere la vita con coscienza. Sono certo che adesso potrà affrontare al meglio le situazioni che magari ha ancora aperte e che potrà godersi la vita con serenità e spensieratezza“. E magari si pensa anche a qualche regalo che potrebbe arrivare, visto che parliamo come detto della vincita più alta di tutto l’anno che, e questa è la nostra sensazione, difficilmente verrà ripetuta. Centrare una una quaterna da dieci euro a ruota fissa è una cosa che non succede quasi mai. Nel corso degli anni, infine, in questa ricevitoria ci sono state altre vincite, come una del Superenalotto di 3 miliardi e poi altre con i Gratta e Vinci, con 100mila euro, in un’occasione, portati a casa.