Pronostico Tottenham-Southampton, retrocessione aritmetica: le combinazioni

Tottenham-Southampton è una partita valida per la trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate per un Tottenham che ormai non ha più nulla da chiedere a questa Premier League. Nel turno infrasettimanale gli Spurs hanno perso il secondo derby consecutivo: se prima della sosta era stato il Fulham a regalare l’ennesimo dispiacere agli uomini di Ange Postecoglou, giovedì scorso c’ha pensato il Chelsea a far piangere il club di Londra Nord, castigandolo con un gol di Enzo Fernandez (1-0). Con 8 partite ancora da giocare in campionato, il Tottenham si ritrova così al quattordicesimo posto in classifica, a -14 dall’ultimo slot valido per partecipare alle competizioni europee l’anno prossimo.

Postecoglou, di nuovo furioso nei confronti del Var al termine della gara di Stamford Bridge per aver annullato un gol al centrocampista degli Spurs Sarr, ha dunque un solo modo per “salvare” una stagione che altrimenti sarebbe da dimenticare: vincere l’Europa League. Nella prossima settimana il Tottenham sarà impegnato nell’andata dei quarti di finale con l’Eintracht Francoforte, una gara fondamentale per i londinesi.

Sarà importante arrivarci con il morale alto: non sono ammessi errori, pertanto, nella sfida di campionato con il Southampton di Ivan Juric, che nell’ultimo turno ha avuto un sussulto d’orgoglio interrompendo la lunga striscia di sconfitte pareggiando 1-1 con il Crystal Palace. Un punto che ovviamente non sposta quasi nulla per quanto riguarda la classifica: i Saints, ultimi a quota 10 punti, attendono solo il verdetto dell’aritmetica essendo già rassegnati alla retrocessione in Championship. Matematica che potrebbe arrivare in questo fine settimana in caso di sconfitta con gli Spurs e contemporanea vittoria del Wolverhampton con l’Ipswich Town.

Come vedere Tottenham-Southampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Southampton è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Il pronostico

Postecoglou potrebbe far riposare diversi titolari in questo match, tra cui capitan Son, dando priorità alla gara di Europa League con l’Eintracht. In ogni caso la vittoria dovrebbe arrivare ugualmente contro un Southampton quasi retrocesso. Stuzzica la quota relativa al “Gol”: i Saints, infatti, sono sempre andati a segno nelle ultime tre partite e potrebbero riuscirci anche contro la difesa tutt’altro che granitica del Tottenham.

Le probabili formazioni di Tottenham-Southampton

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Gray, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Tel.

SOUTHAMPTON (3-4-1-2): Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Bella-Kotchap; Sugawara, Aribo, Ugochukwu, Walker-Peters; Mateus Fernandes; Archer, Dibling.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1