L’indizio social non lascia dubbi: svolta netta per Sinner

Sinner, in poche ore si è passati dalla pochissime speranze alla gioia e alla speranza. L’annuncio via social non lascia spazio e dubbi e regala una netta svolta. Ecco cos’è successo

Si passa da una sensazione all’altra in pochissimo tempo. Un minuto prima sei teso, l’altro, dopo aver visto uno scatto sui social, ti si piazza un sorriso con tutti i denti possibili e immaginabili. Questo, praticamente, è lo stato d’animo che stanno vivendo i tifosi di Jannik Sinner.

Il tennista italiano, come sappiamo, in questo momento si trova a Torino dove sta cercando di recuperare dal problema all’anca che non gli ha permesso di essere presente agli Internazionali di Roma. E nella conferenza stampa nella quale ha annunciato l’assenza, ha messo in discussione il Roland Garros. In tutto questo, le sensazione che trapelavano dal J|Medical non sembravano del tutto positive, fino a quando non c’è stato quello scatto sui social che ha ribaltato tutto.

Darren Cahill con le valigie, tifosi in estasi

E a fare cambiare il sentimento ci ha pensato Darren Cahill, membro dello staff di Jannik Sinner. Lui è stato uno degli elementi fondamentali nella crescita esponenziale del tennista italiano negli ultimi anni. Se Jannik si trova a pochissimi passi da un traguardo clamoroso come il primo posto nella classifica ATP, va dato il giusto merito a chi lo allena. E Cahill è uno di questi.

Bene, adesso torniamo alla foto che l’allenatore ha piazzato sui social. Il 58enne australiano ha immortalato un momento che tutti aspettavano: valigie pronte alla partenza, racchette vicine, e avvicinamento verso l’Italia magari per iniziare a preparare il Roland Garros, che rimane comunque un appuntamento difficile da centrare. Parigi è troppo vicina e dopo ci sarà Wimbledon e dopo ancora le Olimpiadi, che sono un appuntamento che l’azzurro non vuole proprio perdere. Però un segnale è stato mandato, e sui social i tifosi di Sinner hanno iniziato ad esultare perché in un colpo solo si è riaccesa una speranza importante, una di quelle che non può non essere positiva. Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime settimane, anzi, nei prossimi giorni. Perché un annuncio se lo aspettavo tutti. Il secondo slam della stagione è davvero vicino.