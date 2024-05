Catanzaro-Brescia, playoff Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Catanzaro-Brescia è una partita valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B e si gioca sabato alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’outsider di questi playoff è senz’altro il Catanzaro, neopromossa solo sulla carta e che ha davvero tutto per puntare al doppio salto di categoria. I giallorossi hanno mantenuto la stessa impostazione di gioco dello scorso anno, quando dominarono dalla prima all’ultima giornata il proprio girone di Serie C, e con qualche innesto mirato sono riusciti a chiudere al quinto posto in regular season, davanti a squadre ben più quotate.

Tra gli artefici di questa cavalcata, oltre al bomber Iemmello (15 gol in campionato), c’è Vincenzo Vivarini, un allenatore troppo spesso sottovalutato. I calabresi, che nel finale della stagione regolare si sono un po’ rilassati perdendo entrambe le ultime due partite (Ternana e Sampdoria), mettono nel mirino la semifinale con la Cremonese ma prima dovranno superare l’ostacolo Brescia. Ricordiamo che in caso di parità dopo i tempi regolamentari e supplementari non ci saranno i rigori: sarà la squadra meglio classificata, il Catanzaro per l’appunto, a superare il turno. Serve dunque un’impresa alle Rondinelle di Rolando Maran per restare in gioco e non abbandonare immediatamente la postseason. Il Brescia in campionato ha collezionato 51 punti (9 in meno delle Aquile) ma sono bastati per conquistare l’ottavo posto. Da metà marzo i lombardi hanno incassato solo due sconfitte, entrambe in trasferta (Venezia e Bari). Con il Catanzaro invece sono riusciti ad evitare la sconfitta sia all’andata che al ritorno: 2-3 in Calabria e 1-1 in Lombardia.

Catanzaro-Brescia: le ultime notizie sulle formazioni

Un solo dubbio per Vivarini: si tratta del portiere titolare Fulignati, che in settimana si è allenato a parte. Non è un problema serio, tuttavia, quello del numero uno giallorosso, che farà di tutto per esserci. In attacco confermata la coppia Biasci-Iemmello, con Ambrosino pronto a far rifiatare uno dei due. A sinistra il belga Vandeputte, a quota 14 assist in stagione.

Maran preoccupato per le condizioni di Moncini: l’attaccante non ha lavorato con il resto del gruppo ma sarà certamente tra i convocati. Dietro l’unica punta agiranno Galazzi e Bjarnason.

Come vedere Catanzaro-Brescia in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Brescia è in programma sabato alle 20:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Sarà il Brescia, verosimilmente, a prendere in mano il pallino del gioco, dovendo per forza vincere. Situazione che potrebbe far comodo al Catanzaro, pericolosissimo nelle ripartenze. Probabile un risultato positivo dei calabresi, favoriti per il passaggio del turno, in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Brescia

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1