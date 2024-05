I pronostici del weekend (18-19 maggio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: scendono in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

Premier League, Bundesliga e Ligue 1 chiuderanno ufficialmente i battenti in questo weekend: si giocano le partite dell’ultima giornata. In Premier League verrà deciso il titolo, col Manchester City nettamente favorito grazie agli attuali due punti di vantaggio sull’Arsenal che dovrebbe comunque battere anche l’Everton.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Bayer Leverkusen-Augsburg e Borussia Dortmund-Darmstadt di Bundesliga, Manchester City-West Ham United, Liverpool-Wolverhampton e Sheffield United-Tottenham di Premier League.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Hoffenheim-Bayern Monaco di Bundesliga, Vitesse-Ajax di Eredivisie, Brighton-Manchester United di Premier League, Inter-Lazio di Serie A e Villarreal-Real Madrid di Liga.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayer Leverkusen-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30

• Borussia Dortmund-Darmstadt, Bundesliga, sabato 15:30

• Manchester City-West Ham United, Premier League, domenica 17:00

• Liverpool-Wolverhampton, Premier League, domenica 17:00

• Sheffield United-Tottenham, Premier League, domenica 17:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Chelsea (in Chelsea-Bournemouh, Premier League, domenica 17:00)

• Arsenal (in Arsenal-Everton, Premier League, domenica 17:00)

• Maiorca (in Maiorca-Almeria, Liga, domenica 19:00)

• Lens (in Lens-Montpellier, Ligue 1, domenica 21:00)

• Lione (in Lione-Strasburgo, Ligue 1, domenica 21:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Hoffenheim-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30

• Vitesse-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30

• Brighton-Manchester United, Premier League, domenica 17:00

• Inter-Lazio, Serie A, domenica 18:00

• Villarreal-Real Madrid, Liga, domenica 19:00