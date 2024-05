Lecce-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Atalanta è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Atalanta mercoledì scorso è andata a sbattere contro il “muro” della Juventus: trafitta da Vlahovic nei primi minuti di gioco, la Dea, senza una vera prima punta – Scamacca era squalificato – non è più riuscita a riacciuffare i bianconeri, perdendo così la terza finale di Coppa Italia negli ultimi cinque anni. Una delusione tremenda per Gian Piero Gasperini e i suoi uomini, che avranno tuttavia l’occasione di rifarsi nella prossima settimana quando affronteranno il Bayer Leverkusen in un’altra finale, quella di Europa League.

Prima di partire per Dublino però l’Atalanta farà tappa a Lecce, dove ha bisogno di conquistare i tre punti per chiudere virtualmente il discorso quinto posto. Gli orobici domenica si sono aggiudicati lo scontro diretto con la Roma (2-1), sorpassandola in classifica: nel caso in cui dovessero battere i salentini volerebbero momentaneamente a +6 sui giallorossi, in campo 24 ore dopo contro il Genoa. Senza dimenticare che la Dea ha ancora una gara da recuperare, contro la Fiorentina, che si giocherà a fine campionato. Per quanto riguarda il Lecce, la squadra di Luca Gotti ha già in tasca la salvezza, conquistata con tre giornate d’anticipo, e lunedì scorso nella sfida con l’Udinese si sono visti i primi segnali di rilassamento, con i friulani che hanno portato via i tre punti dal “Via del Mare” (0-2) senza sudare più di tanto.

Lecce-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Gli unici infortunati in casa Lecce sono Banda, Kaba e Sansone, con Gotti che ritrova Piccoli dopo la squalifica. Scolastico 4-4-2 per l’ex tecnico di Udinese e Spezia, con l’attaccante cresciuto proprio nell’Atalanta che affiancherà Krstovic. Ballottaggi tra Gendrey e Venuti in difesa e tra Almqvist e Oudin sulla corsia di destra.

Turnover forzato per Gasperini in previsione della finale di Dublino. I migliori resteranno in panchina e di certo non ci sarà capitan de Roon, che si è fatto male nella partita con la Juventus, uscendo tra le lacrime. Chance per i vari Bonfanti, Hateboer, Adopo, Bakker e Miranchuk. Non è da escludere che possa iniziare dal 1′ anche Scamacca, assente nella finale dell’Olimpico.

Come vedere Lecce-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Atalanta è in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Trasferta potenzialmente insidiosa per l’Atalanta, da un lato ancora scossa per via dell’amara sconfitta in Coppa Italia e dall’altro già concentrata sul match con il Bayer Leverkusen. La Dea però deve provare a blindare il quinto posto e seppur con tante riserve in campo dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Lecce ormai senza obiettivi, chiudendo in vantaggio sia il primo che il secondo tempo.

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk, Touré; Lookman.

Il Lecce riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2