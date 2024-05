I pronostici di venerdì 17 maggio: Serie A, Serie B e altri campionati

I pronostici di venerdì 17 maggio: si gioca in Serie A e Serie B, in campo pure Saudi Pro League, Ligue 2, Championship e altri campionati.

L’ampliamento della zona Champions conquistato grazie alla prima posizione dell’Italia all’interno del ranking UEFA ha reso appetibile anche l’ottavo posto, che dà accesso alla prossima Conference League. C’è ancora qualcosa in ballo, dunque, nell’anticipo del venerdì di Serie A tra Fiorentina e Napoli, rispettivamente ottava e nona in classifica e separate da soli 2 punti.

Se la stagione degli ormai ex campioni d’Italia è stata disastrosa, la Fiorentina ha anche da giocare la finale di Conference League: nel frattempo però vorrebbero ipotecare l’ottavo posto potendo poi contare anche sul recupero a fine campionato con l’Atalanta. I gol non dovrebbero mancare visti i limiti difensivi del Napoli che da quando c’è Calzona non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata.

Pronostici altre partite

In Serie B partono i playoff con la sfida nobile tra Palermo e Sampdoria: i rosanero hanno due risultati su tre a disposizione per passare il turno, ma hanno chiuso il campionato malissimo al contrario dei blucerchiati di Pirlo in crescita e in grado di uscire indenni dal Barbera.

Ultima giornata nella Ligue 2 francese, dove le differenti motivazioni potrebbero essere decisive: vittorie probabili per Angers, Saint-Étienne, Rodez e per il Caen che proverà la goleada col Valenciennes per migliorare la sua differenza reti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Caen vincente e almeno tre gol complessivi in Caen-Valenciennes, Ligue 2, ore 20:45

Vincenti

• Angers (in Angers-Dunquerque, Ligue 2, ore 20:45)

• Saint-Étienne (in Quevilly-Saint-Étienne, Ligue 2, ore 20:45)

• Rodez (in Rodez-Ajaccio, Ligue 2, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Ettifaq-AL Akhdood, Saudi Pro League, ore 20:00

• Rio Ave-Benfica, Primeira Liga, ore 21:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Antalyaspor-Adana Demirspor, Super Lig, ore 19:00

• Al Nassr-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00

• Fiorentina-Napoli, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Southampton vincente e almeno un gol per squadra (in Southampton-West Brom, Championship, ore 21:00)