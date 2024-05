Real Sociedad-Las Palmas, Liga: tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Las Palmas è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Dopo cinque risultati utili di fila il cammino della Real Sociedad si è (momentaneamente) interrotto nello scorso fine settimana, in casa contro il Real Madrid. Sconfitta che per gli uomini di Alguacil ci può stare, senza dubbio, che non ha intaccato il percorso in campionato che può portare all’Europa League.

Il pareggio del Betis nel derby contro il Siviglia non ha permesso agli andalusi di agganciare la squadra che ospita il Las Palmas nel primo pomeriggio di sabato. E questo non succederà nemmeno il fine settimana che sta arrivando, perché non ci sono dubbi su chi sia favorito in questo match. Non solo ovviamente per quelli che sono i valori in campo, ma anche perché gli ospiti, che hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo e che hanno evidentemente mollato la presa, non vivono il loro miglior momento della stagione. Anzi, possiamo dire con serenità che stanno passando una crisi profonda che non sembra avere soluzioni.

Sei sconfitte di fila per il Las Palmas, che non vince inoltre dallo scorso 10 febbraio contro il Valencia. Poi due pareggi e questa sfilza di sconfitte che, come detto, non ha avuto un impatto rilevante sulla classifica che a cinque giornate dal termine rimane abbastanza serena. E quindi di dubbi su chi si prenderà questi tre punti non ce ne possono essere.

Come vedere Real Sociedad-Las Palmas in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Las Palmas, valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, le motivazioni – e la differenza tecnica – della Real Sociedad faranno la differenza. Una vittoria della truppa di Alguacil appare scontata in questo match. Anche perché la corsa all’Europa League non permette un altro stop. Vittoria e ripresa della corsa.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Las Palmas

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Odriozola, Zubeldia, Le Normand, Galan; Turrientes, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, Oyazarbal.

LAS PALMAS (4-5-1): Alvaro Valles; Suarez, Coco, Marmol, Sinkgraven; Marvin, Munoz, Perrone, Rodriguez, Moleiro; Ramirez.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1