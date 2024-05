Torino-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Bologna è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

In Serie A quest’anno anche l’ottavo posto potrebbe contare qualcosa dopo l’ufficialità delle cinque squadre in Champions League e per il Torino, attualmente decimo, non è ancora detta l’ultima. I granata hanno frenato di nuovo bruscamente dopo le due vittorie consecutive con Udinese e Monza, raccogliendo soltanto 2 punti nelle quattro gare successive – Empoli, Juventus, Frosinone e Inter – ma non sono completamente fuori dai giochi, essendo a -4 dalla Fiorentina (i Viola devono però recuperare una gara).

Ivan Juric, intanto, continua ad interrogarsi sul perché i suoi facciano così fatica in fase realizzativa. Il Torino non segna da ben 270 minuti ed il suo attacco è il peggiore in assoluto – 31 gol segnati in 34 partite – tra le prime 10 squadre dell’attuale classifica. E non sarà affatto semplice sbloccarsi contro la granitica difesa del Bologna di Thiago Motta, che farà visita ai granata nell’anticipo della trentacinquesima giornata. I felsinei, che hanno incassato più gol solo di Inter e Juventus, sono reduci dal pareggio interno con l’Udinese (1-1), che non gli ha permesso di acciuffare i bianconeri di Massimiliano Allegri al terzo posto, a quota 65 punti, nonché di tenere a bada le inseguitrici Roma e Atalanta, distanti rispettivamente 4 e 6 lunghezze. La storica qualificazione alla Champions League è molto vicina, sebbene manchi ancora qualche punticino per avere la certezza matematica di affrontare le big d’Europa nella prossima stagione.

Torino-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Toccherà a Lovato prendere il posto dello squalificato Tameze nella difesa granata, accanto a Buongiorno ed a Rodriguez. A centrocampo però Juric ritrova Linetty: il polacco contende una maglia all’ex Verona Ilic.

Oltre a Soumaoro e a capitan Ferguson, Motta dovrà fare a meno anche dello squalificato Beukema. In difesa si rivedrà Calafiori dal 1′ e partirà titolare anche Orsolini. Possibile panchina per El Azzouzi.

Come vedere Torino-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Bologna è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Trasferta ostica per un Bologna che deve mettere al sicuro il quarto posto in vista di due gare complicate con Napoli e Juventus. Il Torino in casa, pur segnando ancora meno che in trasferta, ha perso solamente due partite ed ha incassato appena 8 gol. Considerando pure il calo evidente dal punto di vista offensivo dei rossoblù – nelle ultime quattro giornate hanno realizzato più d’una rete solo contro la Roma – ipotizziamo un match poco prolifico, da meno di tre gol complessivi. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Saelemaekers, Ndoye; Zirkzee.

Torino-Bologna: chi vince? Torino

Pareggio

Bologna View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1